"틱톡 미국 사업, 오라클 등에 매각…합작회사 설립"

▲ 틱톡 로고

동영상 플랫폼 틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스가 미국 기업 오라클 등과 미국 합작회사 설립을 위한 계약을 맺었다고 블룸버그, 로이터 통신 등이 보도했습니다.보도에 따르면 쇼우 츄 틱톡 최고경영자(CEO)는 18일(현지시간) 회사 직원들에게 보낸 메모에서 "희소식을 전하게 돼 기쁘다"며 바이트댄스가 오라클, 실버레이크, MGX와 이같은 내용의 구속력 있는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.실버레이크는 테크 기업 투자를 주로 하는 미국의 사모펀드 운용사이며, MGX는 아부다비 국부펀드와 아랍에미리트(UAE) 기술 기업 G42가 작년 설립한 투자사입니다.츄 CEO는 거래 완료일이 내년 1월 22일이라면서 "현재의 틱톡 미국데이터보안(USDS) 조직에 기반해 설립되는 미국 합작회사가 미국 내 데이터 보호, 알고리즘 보안, 콘텐츠 관리, 소프트웨어 보증에 관해 권한을 가진 독립적인 법인으로 운영될 것"이라고 설명했습니다.그는 이어 "틱톡 글로벌의 미국 법인들(U.S. entities)은 글로벌 제품의 상호운용과 전자상거래(e커머스), 광고, 마케팅을 포함한 상업 활동을 맡게 될 것"이라고 덧붙였습니다.외신에 따르면 오라클 등이 포함된 투자자 컨소시엄이 새 합작법인의 지분 가운데 총 50%를 갖게 됩니다.세부적으로는 오라클, 실버레이크, MGX 등 3곳은 지분 15%씩 총 45%를 취득합니다.바이트댄스는 19.9% 지분을 보유할 예정이며, 다른 30.1% 지분은 바이트댄스의 특정 투자사들이 거느린 계열사들이 갖습니다.로이터는 이번 계약에 따라 바이트댄스가 미국 자산 중 80% 이상을 미국과 글로벌 투자자들에게 매각하게 된다고 설명했습니다.2016년 출시된 틱톡은 '숏폼'(짧은 동영상)으로 전 세계적 유행을 불러왔고, 인스타그램과 유튜브 등도 앞다퉈 숏폼 서비스를 내놨습니다.틱톡은 미국에서도 사용자가 1억 7천만 명에 달할 정도로 인기가 높지만 중국으로 개인정보가 넘어가거나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 제기돼왔습니다.틱톡 인기의 핵심은 사용자의 관심사를 분석해 동영상을 정확하게 추천하는 고성능 인공지능(AI) 알고리즘(전산논리체계)으로, 바이트댄스는 이 AI 알고리즘 기술의 사용권(라이선스)을 미국 합작회사에 제공할 것으로 알려졌습니다.새 합작회사는 투자사인 오라클의 전산 인프라를 쓰게 되며, 라이선스를 받은 알고리즘을 활용해 새 AI 시스템을 훈련시킬 예정이라고 블룸버그는 전했습니다.(사진=게티이미지)