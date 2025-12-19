뉴스

일본은행, 11개월 만에 기준금리 0.75%로 인상…30년 만에 최고

유영규 기자
작성 2025.12.19 12:43 조회수
▲ 우에다 가즈오 일본은행 총재

일본 중앙은행인 일본은행이 오늘(19일) 금융정책결정회의에서 금융시장 예상대로 11개월 만에 기준금리를 인상했습니다.

교도통신 등에 따르면 일본은행은 오늘까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상하기로 했습니다.

이에 따라 일본 기준금리는 1995년 9월 이후 30년 만에 최고 수준이 됐습니다.

당시 사실상의 기준금리는 8월 이전 1.0%에서 9월 0.5%로 하향 조정됐습니다.

우에다 가즈오 총재가 이끄는 일본은행은 지난해 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 작년 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로, 올해 1월에는 0.5% 정도로 각각 올렸습니다.

우에다 총재는 1월 이후 실질금리가 여전히 낮은 상태인 점을 고려해 기준금리를 추가로 올리겠다고 시사해 왔으나, 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 등을 고려해 3월 회의부터 6차례 연속 금리를 동결했습니다.

(사진=게티이미지)
