여 "대법, 뒤늦게 시늉만"…야 "입법 필요성 사라져"

대법원이 예규로 내란전담재판부를 자체적으로 만들기로 하자 여야가 상반된 반응을 내놨습니다. 민주당은 대법원의 뒷북 꼼수라며 국민의힘은 입법 필요성이 사라졌다며 법안을 철회하라고 촉구했습니다.



하정연 기자 보도입니다.



민주당은 대법원이 내란, 외환 사건에 대해 자체적인 전담재판부를 설치하기로 한 것에 대해 조희대 사법부의 뒷북 꼼수라 강하게 비판했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 진작에 하시지 그랬어요. 이제 와서 뭐 하는 짓입니까?]



국회 입법이 아닌 자체 예규를 만드는 식으로 대법원이 뒤늦게 시늉만 하고 있다며 입법 필요성을 다시금 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 예규는 바람 불면 꺼지는 촛불과도 같습니다. 아예 안정적으로 법으로 못 박는 것이 중요합니다.]



국민의힘은 대법원의 예규 제정 방침을 민주당의 법안 처리 강행에 맞선 고육지책이라고 평가했습니다.



그러면서 대법원이 안을 제시한 만큼 민주당이 법안을 철회해야 한다고 주장했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 사법부 스스로 전담재판부 설치 방안을 내놓은 만큼 이제 더불어민주당이 헌법에 반하는 별도의 법안을 만들 이유가 사라졌습니다.]



민주당이 내놓은 내란전담재판부 설치법 수정안에 대해서는 아무리 수정해도 위헌이라는 본질은 변함이 없다고 비판했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 분칠은 했지만 명백한 위헌이라는 본질에는 전혀 변함이 없습니다.]



대법원의 예규 제정 방침에도 민주당은 내란전담재판부 설치법을 23일 임시국회 본회의에 상정해 24일 처리한다는 계획입니다.



(영상편집 : 황지영)