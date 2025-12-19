뉴스

"중국 산둥성서 아시아 최대 해저 금광 발견"

곽상은 기자
작성 2025.12.19 11:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"중국 산둥성서 아시아 최대 해저 금광 발견"
▲ 금괴

중국에서 아시아 최대 규모의 해저 금광이 발견됐다고 현지 매체들이 보도했습니다.

18일(현지시간) 연합조보 등 중화권 매체에 따르면, 중국 산둥성 옌타이시 정부는 최근 기자회견에서 "라이저우시 싼산다오 북부 해역에서 중국에서 유일하고 아시아 최대인 해저 금광이 발견됐다"고 밝혔습니다.

라이저우시 전체적으로 확인된 누적 금 매장량이 3천900여 t으로 중국 전체의 26%에 이른다고 덧붙였습니다.

이 지역의 금광 자원 매장량과 생산량이 모두 중국 내 1위라는 설명입니다.

일부 중국 매체는 국제표준에 근거해 해당 해저 금광의 금 매장량이 562t에 이르고, 평균적으로 광석 1t에서 4.2g의 금이 나올 수 있다고 전했습니다.

최근 몇 년간 금값이 고공행진하고 중국 당국이 금 보유를 늘려가는 가운데, 중국에서는 다수의 금광이 새로 발견됐습니다.

CCTV에 따르면 중국 자연자원부는 지난달 14일 랴오닝성 랴오둥 지역에서 중국 내 첫 1천 t급 저품질 초대형 금 매장지인 '다둥거우' 금광이 발견됐다고 밝힌 바 있습니다.

확인된 금 금속량은 1천444.49t으로 신중국 건국 이후 발견된 최대 규모 단일 금 매장지인 것으로 전해졌습니다.

중국 산둥성 라이저우(빨간색 표시) (사진=바이두지도 캡처, 연합뉴스)
▲ 중국 산둥성 라이저우(빨간색 표시)

(사진=바이두지도 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지