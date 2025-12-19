치매 남편 살해한 70대 아내…검찰 "양형 부당" 항소

▲ 인천지방검찰청

검찰이 치매를 앓던 남편을 말다툼 끝에 흉기로 살해한 70대 아내의 1심 판결에 불복해 항소했습니다.오늘(19일) 법조계에 따르면 인천지검은 지난 12일 살인 혐의로 징역 6년을 선고받은 70대 여성 A 씨의 판결에 불복해 전날 법원에 항소장을 제출했습니다.검찰은 1심 선고 이후 시민들로 구성된 검찰 시민위원회를 열어 의견을 들은 뒤 '양형 부당'을 이유로 항소했습니다.검찰 관계자는 "항소를 제기해야 한다는 시민들 의견을 반영해 항소를 결정했다"며 "다만 (피고인에게) 참작할 만한 사정이 있다는 등 다양한 의견이 있어 추후 공판 과정에서 이를 반영할 예정"이라고 설명했습니다.검찰은 앞서 열린 1심 결심 공판에서 A 씨에게 징역 16년을 구형했습니다.A씨는 지난 6월 23일 인천시 중구 자택에서 70대 남편 B 씨를 흉기로 살해한 혐의로 구속 기소됐습니다.그는 당시 사위에게 연락해 "남편이 넘어져서 다친 것 같다"며 신고를 요청하고 딸의 집으로 간 것으로 조사됐습니다.현장에 출동한 경찰은 집 안에서 알몸 상태로 숨진 B 씨를 발견했습니다.시신에는 흉기에 찔린 듯한 흔적이 있었습니다.조사 결과 A 씨는 치매를 앓던 B 씨가 알몸 상태로 외출하려 하자 말다툼 끝에 그를 살해한 것으로 드러났습니다.1심 재판부는 "피고인이 오랫동안 치매 증세를 보인 피해자를 돌보며 (피해자로부터) 폭언과 폭행을 겪었다"며 "자녀들이 선처를 간곡히 탄원하고 있다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)