위성락 "원자력 추진 잠수함, 미국과 별도 협정 의견 일치"

▲ 위성락 대통령실 국가안보실장이 지난 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스 공항을 통해 입국한 뒤 기자들 질문에 답하고 있다.

미국을 방문한 위성락 대통령실 국가안보실장이 원자력 추진 잠수함을 위해 한미간 별도 협정을 만들기로 의견 일치를 봤다고 말했습니다.위 실장은 뉴욕 귀국길에서 한미 정상회담 후속 조치와 대북 대화 가능성과 관련해 미국 측과 많은 진전을 이뤘다면서 이렇게 말했습니다.미국 원자력법은 미국의 핵 추진 기술과 핵물질을 외국에 이전하는 것을 원칙적으로 금지하고 있어서, 한국이 넘겨 받으려면 별도 협정이 필요한 상황입니다.위 실장은 다 소개하기 어렵지만, 북한 관련해서도 미국 측과 여러 이야기를 나눴다고 소개했습니다.또 뉴욕에서 유엔 사무총장 등과 만나서 한반도 문제 등에 대해 이야기를 나눴지만, 북한 대표부 등과는 만나지 않았다고 말했습니다.위 실장은 내년도 국방수권법 최종 법안에 미국 군함을 해외에서 건조하지 못하도록 제한하는 조항이 유지된 것과 관련해서는 앞으로 양국 간 협의하기에 따라 어떻게 될지가 달려 있을 것 같다고 말했습니다.전시작전권 전환 얘기는 따로 하지는 않았지만 순조롭게 진행이 되고 있기 때문에 문제가 있지 않을 것으로 본다면서 확장 억제를 확고하게 진행하기로 했다고 소개했습니다.(사진=연합뉴스)