'콜드플레이 공연 불륜' 여성 첫 인터뷰…"살해 협박 받았다"

▲ 불륜 정황이 포착된 콜드플레이 콘서트 전광판 영상

밴드 콜드플레이 콘서트장에서 불륜 정황이 포착된 영상으로 세간을 떠들썩하게 했던 크리스틴 캐벗(53)이 첫 언론 인터뷰를 갖고 심경을 밝혔습니다.캐벗은 현지시간 18일 공개된 미 일간 뉴욕타임스 인터뷰에서 지난 7월 16일 콜드플레이 콘서트에서 촬영된 영상과 그 여파로 벌어진 논란이 삶에 큰 영향을 미쳤다고 털어놨습니다.당시 미국 IT기업 아스트로노머의 최고경영자였던 앤디 바이런과 최고인사책임자였던 캐벗은 관객석에서 서로 안고 있는 장면이 공연장 '키스캠' 카메라에 포착됐습니다.이들은 황급히 몸을 숨겼고, 해당 영상이 소셜미디어로 확산하면서 불륜 의혹이 불거지자 두 사람 모두 회사를 떠나야 했습니다.캐벗은 "나는 잘못된 선택을 했고 '하이 눈'을 몇 잔 마신 뒤 상사와 함께 춤을 추고 부적절하게 행동했다"며 "이에 대한 책임을 졌고 그 대가로 내 커리어를 내려놓았다"고 말했습니다.두 아이의 엄마인 캐벗은 콜드플레이 콘서트 당시 남편과 막 별거를 시작한 상태였다고 밝혔습니다.그는 '키스캠' 영상 확산 후 50∼60건에 달하는 살해 협박을 받았으며, 특히 자녀들이 큰 충격을 받고 두려움에 떨었다고 전했습니다.캐벗은 "사람은 실수할 수 있고 크게 잘못할 수도 있지만, 그렇다고 살해 협박을 받아야 하는 것은 아니라고 아이들에게 말해주고 싶다"고 했습니다.콜드플레이 콘서트 이후 거의 반년이 지난 지금 캐벗은 여전히 새 일자리를 찾는 중이라고 전했습니다.캐벗에 따르면 공연 당시 바이런도 배우자와 별거 중이었으며, 이들은 사건 직후 잠시 연락을 주고받다가 9월 이후로는 거의 연락하지 않았습니다.또 다른 당사자인 바이런은 뉴욕타임스 인터뷰 요청을 거절했습니다.(사진=틱톡 @instaagraace 계정 캡처, 연합뉴스)