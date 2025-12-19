'콜드플레이 공연 불륜' 여성 첫 인터뷰…"살해 협박 받았다"

▲ 불륜 정황이 포착된 콜드플레이 콘서트 전광판 영상
밴드 콜드플레이 콘서트장에서 불륜 정황이 포착된 영상으로 세간을 떠들썩하게 했던 크리스틴 캐벗(53)이 첫 언론 인터뷰를 갖고 심경을 밝혔습니다.
캐벗은 현지시간 18일 공개된 미 일간 뉴욕타임스 인터뷰에서 지난 7월 16일 콜드플레이 콘서트에서 촬영된 영상과 그 여파로 벌어진 논란이 삶에 큰 영향을 미쳤다고 털어놨습니다.
당시 미국 IT기업 아스트로노머의 최고경영자였던 앤디 바이런과 최고인사책임자였던 캐벗은 관객석에서 서로 안고 있는 장면이 공연장 '키스캠' 카메라에 포착됐습니다.
이들은 황급히 몸을 숨겼고, 해당 영상이 소셜미디어로 확산하면서 불륜 의혹이 불거지자 두 사람 모두 회사를 떠나야 했습니다.
캐벗은 "나는 잘못된 선택을 했고 '하이 눈'을 몇 잔 마신 뒤 상사와 함께 춤을 추고 부적절하게 행동했다"며 "이에 대한 책임을 졌고 그 대가로 내 커리어를 내려놓았다"고 말했습니다.
두 아이의 엄마인 캐벗은 콜드플레이 콘서트 당시 남편과 막 별거를 시작한 상태였다고 밝혔습니다.
그는 '키스캠' 영상 확산 후 50∼60건에 달하는 살해 협박을 받았으며, 특히 자녀들이 큰 충격을 받고 두려움에 떨었다고 전했습니다.
캐벗은 "사람은 실수할 수 있고 크게 잘못할 수도 있지만, 그렇다고 살해 협박을 받아야 하는 것은 아니라고 아이들에게 말해주고 싶다"고 했습니다.
콜드플레이 콘서트 이후 거의 반년이 지난 지금 캐벗은 여전히 새 일자리를 찾는 중이라고 전했습니다.
캐벗에 따르면 공연 당시 바이런도 배우자와 별거 중이었으며, 이들은 사건 직후 잠시 연락을 주고받다가 9월 이후로는 거의 연락하지 않았습니다.
또 다른 당사자인 바이런은 뉴욕타임스 인터뷰 요청을 거절했습니다.
