소녀시대 임윤아, 신곡 'Wish to Wish' 음원+MV 공개

소녀시대 멤버이자 배우인 임윤아(에스엠엔터테인먼트 소속)가 신곡 'Wish to Wish'(위시 투 위시)를 오늘(19일) 공개한다.



임윤아의 싱글 'Wish to Wish'는 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개되며, 동시에 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 뮤직비디오도 게재될 예정이어서 높은 관심이 기대된다.



'Wish to Wish'는 80년대 팝의 무드를 재해석한 미디엄 템포 팝 곡으로, 임윤아의 부드럽고 차분한 음색과 경쾌한 오케스트라 편곡이 이루는 조화가 인상적이며, 뮤직비디오 역시 연말 분위기와 잘 어울리는 따뜻하고 감각적인 영상미로 음악팬들의 시선을 사로잡을 예정이다.



특히 이번 곡은 임윤아가 올해 시청자와 관객, 그리고 팬들로부터 받은 많은 사랑에 보답하고 한 해를 뜻깊게 마무리하기 위해 선보이는 것으로, 직접 작사에도 참여, '오래도록 함께 빛나자'는 마음을 전하는 가사로 더욱 특별한 의미를 담았다.



또한 임윤아는 오는 20일 개최되는 'Bon Appetit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING'('폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅)에서 이번 신곡 'Wish to Wish' 무대를 최초로 선보이고 현장을 찾은 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물한다.



한편, 임윤아는 올 한 해 영화와 드라마로 관객, 시청자를 만났으며 다큐멘터리 내레이션, 싱글 발매까지 장르와 분야를 넘나드는 폭넓은 활동을 펼치며 '올라운더'의 정석 행보를 보여주고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)