'미우새' 서장훈과 대결서 패한 탁재훈, 진짜 제주 자택 공개 '방송 최초'

'미우새' 탁재훈이 방송 최초로 제주 자택을 공개한다.오는 21일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 탁재훈이 제주도에서 살고 있는 새집을 방송 최초로 공개할 예정이다.앞서 진행된 '미우새' 녹화에서는 처음으로 공개되는 탁재훈의 새로운 제주 하우스에 모두의 이목이 집중됐다. 탁재훈은 어머니와 함께 살고 있는 서울 집과 제주 집을 오가며 생활 중인 것으로 밝힌 바 있다. 지난 방송에서 서장훈과의 가이드 투어 대결에서 패한 벌칙으로 집을 공개하기로 했던 터라 녹화 시작부터 더욱 기대감을 모았다. 탁재훈이 살고 있는 제주 하우스가 처음 공개되자, 일반 집과는 다른 특이한 모습에 스튜디오에서는 연신 감탄이 이어졌다.집에서 홀로 아침을 맞은 탁재훈은 기상과 동시에 본인의 실직 소식을 접하며 속상함을 드러내 모두를 '웃프게' 했다. 이어 탁재훈은 기상 후 세안부터 스트레칭 등 탁재훈 표 일상을 방송 최초로 공개해 궁금증을 더했다. 특히, 이 집에서만 할 수 있는 이색 취미까지 공개해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 과연 탁재훈이 은밀하게(?) 즐긴 이색 취미는 무엇일지 관심을 모은다.잠시 후, 탁재훈의 제주 하우스에 특별한 손님들이 방문했다. 바로 탁재훈의 친한 동생 임원희, 김종민, 신규진이 찾아온 것. 집 구경은 물론, 이들은 앞마당에서 다 같이 바비큐 식사를 즐기던 중 결혼 후 달라진 김종민의 일상이 화두에 올랐다.김종민은 결혼 이후 외박은 물론, 술도 끊었다며 일등 신랑감 면모를 드러냈다. 그런 김종민에게 결혼 생활의 위기를 묻자 "사실 김희철 때문에 아내한테 비밀이 들통났다"라며 울분을 토해 모두를 폭소케 했다. 과연 김종민이 숨기고 싶었던 비밀은 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.한편, 신규진은 곧 환갑을 코앞에 둔 탁재훈에게 갱년기가 온 것 같다며 예전과는 달라진 그의 모습을 폭로했다. 이어 그는 그 자리에서 바로 갱년기를 진단할 수 있는 물건을 탁재훈에게 건네 모두의 이목을 집중시켰다. 탁재훈과 함께 그 자리에 있던 임원희도 갱년기인지 테스트해 보기로 했다. 얼마 후 진단 결과를 확인하자, 현장은 물론 스튜디오까지 모두가 놀라움과 충격에 휩싸였다고 전해진다.방송 최초로 공개되는 탁재훈의 제주도 하우스는 오는 21일 일요일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)