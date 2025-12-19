전소미, 할리우드서 주연 데뷔한다…영화 '퍼펙트 걸' 크랭크업

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] 가수 전소미가 주연을 맡는 할리우드 장편 영화 '퍼펙트 걸(Perfect Girl)'이 촬영을 마쳤다.19일 국내 대표적인 영상 제작사인 쟈니브로스(Zanybros)가 그간 준비해 온 '퍼펙트 걸'을 크랭크업했다고 밝혔다.'Perfect Girl'은 데뷔를 앞둔 K-POP 걸그룹 멤버 선발을 둘러싼 극심한 경쟁 속에서 시작된 미스터리한 사건들을 그린 정통 심리 스릴러물이다. 할리우드 대표 제작사인 배드랜드(Badlands), 썬더로드(Thunder Road)와의 공동 제작으로 완성됐다.쟈니브로스가 'Perfect Girl'이 20년 넘게 다져 온 K-POP 콘텐츠 제작 전문성과 할리우드 영화 제작 역량이 결합된 글로벌 엔터테인먼트의 신호탄이 될 것이라며 기대를 당부했다.이 영화는 전소미가 주연을 맡아 배우로서 도전장을 내밀었고, 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에 출연했던 아덴 조(Arden Cho)와 메이 홍(May Hong)이 출연 소식을 알렸다. 여기에 할리우드 배우 아델라인 루돌프(Adeline Rudolph)를 비롯해 존 할런 킴(John Harlan Kim), 배우 이재윤, 걸그룹 모모랜드 출신인 낸시, 빌리의 시윤, 체리블렛의 채린 등이 출연 라인업에 이름을 올렸다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)