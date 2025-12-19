북중 무역, 지난달 6년 만에 최고치…유엔 제재 품목도 거래

▲ 김정은 북한 국무위원장(좌측)과 시진핑 중국 국가주석(우측)

북한과 중국의 지난달 교역 규모가 6년 만에 최고 수준으로 반등했습니다.미국의 북한 전문 매체 NK뉴스는 중국 세관당국인 해관총서 통계를 인용해 11월 북중 교역액이 2억 8천100만 달러, 우리 돈 약 4천149억 원을 기록했다고 보도했습니다.이는 2019년 10월에 기록된 2억 8천700만 달러 이후 가장 높은 수준입니다.지난달 북한의 중국 수출액은 3천710만 달러로 9월보다 줄었지만, 이 기간 북한이 중국으로부터 수입한 전체 규모가 2억 4천400만 달러로 증가하면서 전체 교역액도 늘어났습니다.중국 해관총서에 따르면 중국은 최근 수개월간 의료기기와 농기계 등 각종 기계류를 북한에 수출했습니다.특히 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 거래가 금지된 차량도 북한에 넘어간 것으로 나타났습니다.NK뉴스는 담보대출 미납으로 압류 대상인 중국의 중고차도 북한에 수출되고 있다고 설명했습니다.해관총서가 발표하는 북중 교역 관련 자료에 밀수는 포함되지 않습니다.다만 중국의 밀수업자들은 최근 수년간 압록강에 임시 교량을 설치하는 수법으로 공식 통관절차를 회피하고, 트럭과 정밀기계 등 제재 대상 품목을 북한에 넘겼다고 NK뉴스는 전했습니다.최근 일부 중국 업체들은 북한에 드론 제조와 관련한 물품 판매를 시도하는 것으로도 알려졌습니다.