빌보드 앨범 차트 대기록 '스트레이 키즈', SBS 8뉴스 출격

▲ 그룹 스트레이키즈

전 세계에서 폭발적인 인기를 끌고 있는 그룹 스트레이 키즈가 오는 21일 SBS 8뉴스에 출연합니다.스트레이 키즈가 지난 12월 초 빌보드 앨범 차트에서 앨범 8개 모두 발매 즉시 1위라는 대기록을 세운 뒤 멤버 8명 모두가 출연하는 완전체 방송 인터뷰는 이번이 처음입니다.이번 인터뷰에서 스트레이 키즈는 SBS 8뉴스 이현영 앵커와 함께 빌보드 대기록 수립에 대한 소감을 나누면서 거대한 팬덤의 동력에 대해 분석해볼 예정입니다.또 월드투어와 앨범 활동 등으로 쉴 새 없이 바빴던 2025년을 뒤돌아보고, 2026년의 계획과 포부도 밝힐 계획입니다.모든 앨범을 직접 만드는 스트레이 키즈가 자신들의 노래를 통해 전 세계인에게 전하고 싶은 메시지는 무엇인지, 음악적 영감은 어디에서 얻는지 등을 알아보고, 특히 멤버 간 우정을 지키고 스트레스를 해소하는 그들만의 비밀도 들어봅니다.2018년 데뷔한 스트레이 키즈는 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 등 8명의 멤버로 구성돼 있으며, 올해 '빌보드200 8연속 1위 데뷔' 대기록을 세운 바 있습니다.이와 함께 전 세계 35개 지역 56회 공연에 달하는 '자체 최대 규모' 월드투어 '도미네이트'(dominATE)로 2025 빌보드 연간 박스스코어 '톱 투어'(Top Tours) 차트 10위에 올라 케이팝 가수 가운데 가장 높은 순위를 기록했습니다.(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)