뉴스

빌보드 앨범 차트 대기록 '스트레이 키즈', SBS 8뉴스 출격

김경희 기자
작성 2025.12.19 10:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
빌보드 앨범 차트 대기록 '스트레이 키즈', SBS 8뉴스 출격
▲ 그룹 스트레이키즈

전 세계에서 폭발적인 인기를 끌고 있는 그룹 스트레이 키즈가 오는 21일 SBS 8뉴스에 출연합니다.

스트레이 키즈가 지난 12월 초 빌보드 앨범 차트에서 앨범 8개 모두 발매 즉시 1위라는 대기록을 세운 뒤 멤버 8명 모두가 출연하는 완전체 방송 인터뷰는 이번이 처음입니다.

이번 인터뷰에서 스트레이 키즈는 SBS 8뉴스 이현영 앵커와 함께 빌보드 대기록 수립에 대한 소감을 나누면서 거대한 팬덤의 동력에 대해 분석해볼 예정입니다.

또 월드투어와 앨범 활동 등으로 쉴 새 없이 바빴던 2025년을 뒤돌아보고, 2026년의 계획과 포부도 밝힐 계획입니다.

모든 앨범을 직접 만드는 스트레이 키즈가 자신들의 노래를 통해 전 세계인에게 전하고 싶은 메시지는 무엇인지, 음악적 영감은 어디에서 얻는지 등을 알아보고, 특히 멤버 간 우정을 지키고 스트레스를 해소하는 그들만의 비밀도 들어봅니다.

2018년 데뷔한 스트레이 키즈는 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 등 8명의 멤버로 구성돼 있으며, 올해 '빌보드200 8연속 1위 데뷔' 대기록을 세운 바 있습니다.

이와 함께 전 세계 35개 지역 56회 공연에 달하는 '자체 최대 규모' 월드투어 '도미네이트'(dominATE)로 2025 빌보드 연간 박스스코어 '톱 투어'(Top Tours) 차트 10위에 올라 케이팝 가수 가운데 가장 높은 순위를 기록했습니다.

(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지