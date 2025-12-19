빌보드 앨범 차트 대기록 '스트레이 키즈', SBS 8뉴스 출격

▲ 그룹 스트레이키즈
전 세계에서 폭발적인 인기를 끌고 있는 그룹 스트레이 키즈가 오는 21일 SBS 8뉴스에 출연합니다.
스트레이 키즈가 지난 12월 초 빌보드 앨범 차트에서 앨범 8개 모두 발매 즉시 1위라는 대기록을 세운 뒤 멤버 8명 모두가 출연하는 완전체 방송 인터뷰는 이번이 처음입니다.
이번 인터뷰에서 스트레이 키즈는 SBS 8뉴스 이현영 앵커와 함께 빌보드 대기록 수립에 대한 소감을 나누면서 거대한 팬덤의 동력에 대해 분석해볼 예정입니다.
또 월드투어와 앨범 활동 등으로 쉴 새 없이 바빴던 2025년을 뒤돌아보고, 2026년의 계획과 포부도 밝힐 계획입니다.
모든 앨범을 직접 만드는 스트레이 키즈가 자신들의 노래를 통해 전 세계인에게 전하고 싶은 메시지는 무엇인지, 음악적 영감은 어디에서 얻는지 등을 알아보고, 특히 멤버 간 우정을 지키고 스트레스를 해소하는 그들만의 비밀도 들어봅니다.
2018년 데뷔한 스트레이 키즈는 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 등 8명의 멤버로 구성돼 있으며, 올해 '빌보드200 8연속 1위 데뷔' 대기록을 세운 바 있습니다.
이와 함께 전 세계 35개 지역 56회 공연에 달하는 '자체 최대 규모' 월드투어 '도미네이트'(dominATE)로 2025 빌보드 연간 박스스코어 '톱 투어'(Top Tours) 차트 10위에 올라 케이팝 가수 가운데 가장 높은 순위를 기록했습니다.
(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)