[속보] '통일교 의혹' 전재수 경찰 출석 "불법 금품수수 결단코 없어"

▲ 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서을 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

통일교 금품 수수 의혹에 휩싸인 전재수 민주당 의원이 오늘 피의자 조사를 위해 경찰에 처음으로 출석했습니다.오늘 오전 9시 53분쯤 서울 서대문구 경찰청사에 도착한 전 의원은 취재진과 만나 "통일교로부터 그 어떤 불법적인 금품수수가 결단코 없었다는 것을 분명히 말씀드린다"고 밝혔습니다.전 의원은 "한일해저터널은 일본이 100이라는 이익을 보면 부산은 고스란히 손해를 보는 구조"라며 "이에 반대한 것은 정치적 신념"이라고 했습니다.그러면서 "정치적 험지라는 부산에서 각고의 노력 끝에 4번 만에 당선됐다"며 "현금 2천만원과 시계 1점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꾸겠나. 차라리 현금 200억원과 시계 100점이라고 이야기해야 개연성이 있을 것"이라고 주장했습니다.그는 한학자 총재를 만난 적이 있느냐는 등의 질문에는 답하지 않고 조사실로 향했습니다.전 의원은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 한일해저터널 관련 청탁과 함께 현금 2천만원과 1천만원 상당의 명품 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수 등)를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)