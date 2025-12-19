뉴스

엄마 차 끌던 20대 고속도로 추돌사고 후 도주…"무서워서"

유영규 기자
작성 2025.12.19 09:53 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
엄마 차 끌던 20대 고속도로 추돌사고 후 도주…"무서워서"
▲ 사고 현장

인천 서부경찰서는 고속도로에서 소형 스포츠유틸리티차(SUV)를 몰다가 추돌사고를 내고 달아난 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주치상 등)로 20대 A 씨를 검거했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 15일 오전 4시 17분 인천시 계양구 인천공항고속도로에서 SUV를 운전하다가 다른 차량 3대를 잇달아 들이받고 도주한 혐의를 받고 있습니다.

당시 사고 충격으로 피해 차량 가운데 1대가 1차로로 밀려나 정차 중인 상황에서 다른 승용차에 또다시 부딪히며 총 5대의 차량이 추돌했습니다.

2차 사고 관련 운전자인 50대 여성과 40대 여성은 가슴 부위 등에 통증을 호소해 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받았습니다.

경찰은 "젊은 남성이 가해 차량 운전석에 있었다"는 목격자 진술 등을 통해 어머니 소유의 차량을 운전한 A씨를 특정해 조사했습니다.

경찰 관계자는 "A 씨는 사고 후 무서워서 도주했다고 진술했다"며 "차로 변경을 하다가 사고가 난 것으로 보고 있다"고 말했습니다.

(사진=인천소방본부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지