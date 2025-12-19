미 공항서 항공기 추락…전직 카레이서 등 7명 사망

<앵커>



미국 노스캐롤라이나주의 한 공항에서 소형 항공기가 추락하는 사고가 발생했습니다. 전직 유명 자동차 경주 선수와 그의 일가족을 포함해 7명이 목숨을 잃었습니다.



불길에 휩싸인 동체가 활주로를 빠르게 이동합니다.



항공기는 끝내 불길에 집어삼켜지고, 뿜어져 나온 검은 연기는 상공을 뒤덮습니다.



현지시간 18일 미국 노스캐롤라이나주 샬럿시에서 북쪽으로 70여 km 떨어진 스테이츠빌 공항에서 소형 항공기가 추락했습니다.



이 사고로 조종사를 포함해 7명이 목숨을 잃었습니다.



그 가운데는 전미 자동차 경주대회에서 여러 번의 우승 경력을 지닌 전직 카레이서 그레그 비플과 그의 가족들이 포함됐습니다.



항공기는 공항을 이륙한 뒤 8km가량을 비행했습니다.



이후 급격하게 왼쪽으로 방향을 틀어 공항으로 회항했는데, 착륙을 시도하는 과정에서 추락한 것으로 전해졌습니다.



항공기는 이륙한 뒤 고도 2,000피트 이상 상승하지 못했던 것으로 알려졌습니다.



사고 당시 구름이 낮게 깔려 있었고 약한 비가 내린 걸로 전해졌는데, 사고가 날씨와 관계있는지는 파악되지 않았습니다.



[존 퍼거슨/지역 공항 관리자 : 연방항공청은 현장에 도착한 뒤 조사를 인계받았습니다. 현재로서는 사고원인에 대한 정보가 없습니다.]



미 연방항공청은 공항을 폐쇄하고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



사고가 난 스테이츠빌공항은 관제탑이 없는 소형 공항으로, 조종사들이 무선 주파수를 이용해 직접 위치를 보고하는 걸로 알려졌습니다.



