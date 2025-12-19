전재수 의원 경찰 소환…'금품 수수' 의혹 조사

<앵커>



통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹을 받는 전재수 민주당 의원이 오늘(19일) 경찰에 소환됐습니다. 경찰은 통일교 관계자들을 잇따라 조사하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.



손기준 기자가 보도합니다.



<기자>



윤영호 통일교 전 세계본부장이 금품을 건넨 대상으로 지목한 정치인 3명 가운데 한 사람인 전재수 의원.



전 의원이 오늘 경찰에 피의자 신분으로 출석했습니다.



전 의원은 어제 SNS를 통해 "통일교로부터 불법적인 금품수수는 없었다", "차라리 현금 200억과 시계 100점을 받았다고 하라"며 혐의를 부인했는데, 오늘 취재진의 질문에도 다시 한번 같은 태도를 보였습니다.



경찰은 전 의원이 통일교로부터 2018년 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 대가로 통일교의 숙원 사업이었던 한일 해저터널 추진 등에 관여했는지 등을 수사하고 있습니다.



경찰이 전 의원을 조사하는 만큼 정치자금법 위반 혐의를 받는 임종성 전 의원과 김규환 전 의원에 대한 조사도 조만간 이뤄질 것으로 보입니다.



이런 가운데 경찰은 어제 압수수색을 벌였던 통일교 천정궁을 다시 찾아 추가 자료 제출을 요구하는 한편, 통일교 한학자 총재의 전 비서실장이었던 정원주 씨를 참고인 신분으로 소환해 장시간 조사를 벌였습니다.



[정원주/전 통일교 총재 비서실장 : (통일교에서 정치권에 로비한 이유가 어떻게 되는 건가요?) ……. (해저터널 건립 사업 때문인가요?) …….]



경찰이 오늘 주요 피의자 중 한 명인 전 의원을 조사하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 이상민)