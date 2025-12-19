'음주운전' 곽도원, 3년 만에 직접 사과 "말 아닌 삶으로 증명하겠다"

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] 음주운전으로 물의를 빚고 활동을 중단한 배우 곽도원이 3년 만에 직접 입을 열었다.19일 곽도원은 "이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸다"라며 뒤늦은 공식 입장문을 냈다.곽도원은 "두려움도 있었고, 부끄러움도 컸고, 제 잘못 앞에서 어떤 말도 쉽게 꺼낼 수 없었다"라며 "저의 잘못으로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분들께 다시 한번 깊이 사과의 말씀드린다"고 고개를 숙였다.곽도원은 "2022년 음주운전이라는 중대한 잘못을 저질렀다. 그로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 "그 일 이후 저는 제 자신을 돌아보며, 사람들 앞에 설 자격이 있는지 스스로에게 수없이 묻는 시간을 보내왔다. 지난 시간 동안 세상이 조용해진 자리에서, 연기 이전에 한 사람으로서 어떤 태도로 살아야 하는지를 깊이 고민했다. 당연하게 여기며 살아왔던 모든 것들이 결코 당연한 것이 아니었음을 이제야 깨달았다"라고 털어놨다.특히 그는 자신 때문에 공개가 미뤄졌던 작품들이 뒤늦게 대중에게 공개되는 것을 보며 많은 생각을 했다며 "보다 이른 시기에 제 잘못에 대해 사과하지 못하고, 입장을 전할 시기를 놓친 점에 대해서도 진심으로 죄송하게 생각한다"라고 사과했다.그러면서 "앞으로의 활동에 앞서, 그동안 보여드리지 못했던 책임 있는 모습을 차근차근 행동으로 증명해 나가고자 한다. 빠르게 용서를 구하려 하지 않겠다. 말이 아닌 삶으로 증명하겠다"며 "실망을 드린 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드린다"라고 거듭 용서를 구했다.곽도원은 지난 2022년 9월, 제주도에서 면허 취소 수치를 훌쩍 넘는 혈중알코올농도 0.158% 상태로 약 10km를 운전한 혐의로 벌금 1,000만 원의 약식명령을 받았다. 이 사건으로 인해 그가 이미 촬영을 마쳤던 영화 '소방관'과 드라마 '빌런즈'의 공개가 무기한 연기됐는데, '소방관'은 지난해에 개봉했고 '빌런즈'는 3년의 기다림 끝에 티빙에서 지난 18일부터 공개를 시작했다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)