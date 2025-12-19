[자막뉴스] 입짧은햇님도 '활동 중단'…"'주사 이모' 붓기약 받았지만"

방송인 박나래에 이어 이른바 '주사 이모' A씨에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기된 유튜버 입짧은햇님이 모든 방송과 활동을 중단하겠다고 밝혔습니다.



입짧은햇님은 오늘(19일) 자신의 유튜브 채널에 올린 입장문에서 "현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고 예정되어 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다"고 전했습니다.



그는 "심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "제기된 논란과 의혹에 대해서 스스로 돌아보면서 정리하고 있고, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임 회피하지 않겠다"고 말했습니다.



이어 "현재 논란 중인 A씨와는 지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다"며 "제가 바쁘던 날은 A씨가 제 집으로 온 적은 있으나 제가 A씨 집으로 간 적은 한 번도 없다"고 밝혔습니다.



앞서 한 매체는 입짧은햇님이 박나래에게 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받는 '주사 이모' A씨로부터 다이어트 약을 받고 링거를 맞은 것으로 의심된다고 보도한 바 있습니다.



입짧은햇님은 "A 씨가 일하던 병원에서 붓기약을 받은 적 있다"면서도 "다이어트약과 링거는 관계없는 일"이라고 선을 그었습니다.



입짧은햇님은 구독자 175만 명을 보유한 '먹방' 인기 유튜버입니다.



입짧은햇님은 '주사 이모' 논란이 함께 불거진 박나래, 키와 tvN 예능 '놀라운 토요일'에 고정 출연 중인데, 출연자 3명이 활동 중단을 선언하면서 방송 촬영도 타격을 받게 됐습니다.



