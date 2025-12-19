입짧은햇님도 활동 중단…"'주사이모', 의사라 믿고 진료 받아"

이미지 확대하기

먹방 크리에이터 입짧은햇님(본명 김미경)이 이른바 '주사이모' 이 모씨로부터 진료를 받았다고 시인하고 활동 중단을 선언했다.입짧은햇님은 19일 자신의 유튜브 게시판에 글을 올려 "그동안 저를 아껴주시고 응원해 주셨던 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과 드린다"며 "현재 제기된 논란과 의혹에 대해서는 스스로 돌아보면서 정리하고 있으며, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임을 회피하지 않겠다"고 전했다.이어 '주사이모'와의 관계에 대해 그는 "지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지없이 의사라고 믿고 진료를 받았다. 저는 이 모 씨를 실제 의사로 알고 있었다"라며 "제가 바쁘던 날은 이 모 씨가 제 집으로 와 준 적은 있다. 다만 제가 이 모 씨 집에 간 적은 한 번도 없다"라고 설명했다.입짧은햇님은 "제가 여러 사정들을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신했어야 함에도 불구하고 그러지 못했던 부분은 제 큰 불찰이고, 깊이 반성하고 있다. 팬 분들과 여러 관계자분들께 본의 아니게 불편과 피해를 끼쳐 드린 점 진심으로 죄송하고, 이로 인한 모든 분들의 피해가 최소화되기를 바란다"며 "저는 현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고, 예정에 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다"라고 알렸다.그러면서 "제 부족한 점도 사랑해 주었던 모든 분들께 진심으로 사과드리며, 최선을 다해 진실한 태도로 현 사안에 임하겠다. 다시 한번 저를 응원해 주신 많은 분들께 죄송하다는 말씀을 드린다"고 거듭 사과했다.지난 18일 한 매체는 박나래, 키에 이어 입짧은햇님 역시 '주사이모' 이 씨로부터 불법으로 약을 받고 링거를 맞은 것으로 의심된다고 보도했다.입짧은햇님은 구독자 176만 명을 보유한 인기 먹방 크리에이터로, 유튜브를 넘어 tvN '놀라운 토요일', '줄서는 식당' 등 TV 방송에서도 활약했다. 특히 '놀라운 토요일'에 오랜 기간 고정 출연하며 박나래, 키와 친분이 두터운데, 이번 '주사이모' 의혹으로 인해 세 명 모두 연예 활동을 중단하게 됐다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)