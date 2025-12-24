[오그랲] 로보택시 진짜 전쟁 시작됐다…구글 vs 테슬라, 최후의 승자는?

안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 일론 머스크가 한 행사에서 한 발언이 테슬라의 주가를 흔들고 있습니다. 3주 안에 감시자 없는 로보택시가 실현이 될 것이라 선언한 건데요. 이 발언이 있자, 미 증시가 부진한 와중에도 테슬라의 주가는 사상 최고치를 눈앞에 두고 있습니다. 지난 11월 말에는 대한민국에 테슬라의 자율주행시스템 FSD가 상륙하기도 했죠. 자율주행차와 로보택시가 점점 현실화되고 있고, 테슬라의 존재감도 점점 커지고 있습니다.



사실 현재 로보택시에서 압도적 존재감을 보이는 건 구글의 모회사 알파벳이 운영하는 웨이모입니다. 구글뿐 아니라 바이두, 아마존 등 다양한 기업들이 자율주행과 로보택시 시장에 뛰어들고 있죠. 우리나라의 현대차도 최근 우여곡절이 있지만 마찬가지고요. 오늘 오그랲에서는 로보택시와 자율주행차 시장에 뛰어든 다양한 기업들의 이야기를 5가지 그래프를 통해 풀어보도록 하겠습니다.



(취재 : 안혜민, 영상취재 : 주용진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 주하나, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)