'트럼프 SNS' 모회사, 핵융합기업 TAE와 합병…주가 42%↑

▲ 트루스소셜 로고

도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜의 모회사 트럼프미디어&테크놀로지그룹(트럼프미디어)이 핵융합 에너지 분야에 진출합니다.트럼프미디어와 핵융합 기술개발 업체인 TAE테크놀로지스는 전액 주식 교환 방식에 따른 합병에 합의했다고 현지시간 18일 발표했습니다.트럼프미디어와 TAE는 합병 회사의 소유권을 거의 균등하게 나누게 됩니다.트럼프미디어는 보도자료를 내고 60억 달러, 우리 돈 약 8조8천680억 원 규모가 넘는 이번 합병으로 핵융합 발전 분야 상장기업이 거의 세계 최초로 탄생하게 됐다고 밝혔습니다.두 회사의 합병 후 출범할 법인은 내년부터 세계 최초의 상업용 핵융합 발전소 건설에 착수하고, 이후 추가 발전소 건설에 나설 예정입니다.이로써 트럼프 일가는 사업 영역을 에너지 부문으로까지 확대하게 됐습니다.인공지능 AI 붐을 타고 급증하는 전력 수요를 노린 포석으로 풀이됩니다.미국에 본사를 둔 TAE테크놀로지스는 세계에서 가장 오래된 민간 핵융합 기업 가운데 하나로, 나스닥에 상장된 트럼프미디어의 주가는 이날 41.93% 폭등했습니다.(사진=게티이미지코리아)