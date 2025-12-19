뉴스

2연승 4강 진출…'역대 최고 승률'도 확정

배정훈 기자
작성 2025.12.19 07:36 조회수
배드민턴 세계 최강 안세영 선수가 조별리그 2연승을 달리며 왕중왕전 4강 진출을 확정했습니다.

배드민턴 역사상 단일 시즌 최고 승률도 예약했습니다.
 
첫 경기에서 미끄러운 코트에 다소 애를 먹은 안세영은, 이번엔 완전히 적응한 모습이었습니다.

전후좌우 코트를 누비며 구석구석을 찌르는 공격으로 일본의 19살 신성 미야자키를 압도했습니다.

33분 만에 완승을 거둔 안세영은, 최소 조 2위로 4강 진출을 확정했고, 이 대회 남은 경기를 다 져도 올 시즌 승률 92%를 넘어, 역대 최고 승률을 예약했습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 두 경기에서 좀 코트에 적응도 많이 했고요. 저의 플레이만 생각하면서 하니까 또 잘 풀어나간 것 같아서, 다음 경기도 그렇게 잘 준비해 봐야 할 것 같습니다.]

안세영은 오늘 라이벌 야마구치와 맞대결에서 조 1위를 다툽니다.

안세영과 더불어 시즌 11승에 도전하는 남자복식 세계 1위 서승재-김원호 조도 인도네시아조를 꺾고 2연승을 달렸습니다.

(영상편집 : 이정택, 디자인 : 한송연)
