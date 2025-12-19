이 대통령 "지선 전 대전·충남 통합"…야권도 환영

<앵커>



이재명 대통령이 내년 지방 선거 전에 대전과 충남의 통합을 추진하겠단 뜻을 밝혔습니다. 균형 성장 차원이라는 건데, 야권도 환영하는 분위기라 금방 진행될 걸로 보입니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원 14명과의 오찬에서 내년 6월 지방선거 전에 대전과 충남의 통합을 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



"이 대통령이 수도권 과밀화 해결과 균형 성장을 위해 대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것"이라며 "지선에서 통합된 자치단체의 장을 뽑을 수 있게 해야 한다고 언급했다"고 대통령실은 전했습니다.



[이재명 대통령 (충남 타운홀 미팅, 지난 12월 5일) : 부족한 자원이나 역량들을 좀 이렇게 통합적으로 활용될 수 있게 하는 게 좋겠다는 생각을 합니다. 충남·대전을 좀 모범적으로 통합해 보면 어떨까….]



오찬에 참석한 한 의원은 "분권화를 고민하던 이 대통령이 대전·충남이 통합의 선도가 될 수 있다고 판단한 걸로 보인다"고 말했습니다.



의원들은 민주당에 특별기구를 꾸려 대전·충남 통합 특별법을 내년 2월쯤 국회에서 통과시키겠다고 화답했습니다.



특별시 명칭을 '충남대전'으로 할지, '대전충남'으로 할지, 또 기존 도청과 시청을 유지할지, 말지 등도 거론됐습니다.



'충남대전'의 경우, 지난 1989년 대전이 충남에서 분리된 점 등이 논거로 제시되고 있습니다.



통합 문제에 대해 국민의힘은 그동안 상대적으로 더 적극적이었는데, 지난해 11월 국민의힘 소속인 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사는 통합 추진을 공동 선언했고, 성일종 국민의힘 의원은 관련 특별법을 발의하기도 했습니다.



두 단체장은 환영의 뜻을 밝혔습니다.



통합이 성사된다면, 인구수는 1천370만의 경기와 930만의 서울에 이어서 약 360만으로 3위가 됩니다.



내년 6월 지선에서 통합 광역단체장 선거까지 현실화한다면, 각각 대여섯 명씩 거론돼 온 대전과 충남의 여야 후보군은 치열한 당내 경쟁부터 치르게 됩니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 김호진)