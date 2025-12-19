이 대통령, 검찰 업무보고..'대북정책 갈등설' 외교·통일부도

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(19일) 법무부와 검찰청으로부터 생중계 업무보고를 받습니다.내년 10월로 예정된 검찰청 폐지의 준비 상황 및 공소청 전환 계획 등 검찰개혁의 이행 방안과 함께 검찰의 중대범죄 수사 역량을 어떻게 보전·이관할지에 관한 내용이 보고될 것으로 보입니다.발표 뒤 자유 토론에서는 검찰개혁에 관한 구체적 논의가 이어질 예정입니다.이 대통령이 생각하는 개혁의 지향성, 보완 수사권 존치 여부 등 남은 쟁점에 관한 견해도 엿볼 수 있을 것으로 전망됩니다.이 대통령이 검사들과 공개 토론을 하는 것은 이번이 처음입니다.이 대통령은 지난 8월 국무회의에서 검찰개혁에 대해 '국민 앞에서 토론하라'고 법무부에 주문하면서 토론을 직접 주재할 가능성을 시사하기도 했습니다.검찰 내 개혁에 관한 반발 기류가 여전한 만큼 토론 분위기가 뜨겁게 달아오를 가능성도 있습니다.업무보고 내용은 국가안보·외교 관련 사안을 제외하면 전부 생중계됩니다.최근 대북정책의 주도권을 놓고 갈등설에 휘말린 외교부와 통일부도 이날 한 자리에서 업무보고를 진행합니다.두 부처 간 갈등설과 관련한 이 대통령의 언급이 있을지 주목됩니다.