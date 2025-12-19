1. 개인정보 다루는 사업인데…"정보보안팀 건너뛰어라"



쿠팡 김범석 의장이 과거에도 고객들의 개인정보를 소홀히 관리해도 된다고 지시한 정황을 저희가 입수했습니다. 이용자 개인 정보를 다루면서 정보 보호 담당 부서는 건너뛰고 사업을 진행하라고 지시한 걸로 드러났습니다.



2. 한학자 최측근 소환…전재수 의원 "오늘 경찰 출석"



경찰이 통일교 한학자 총재의 전 비서실장을 소환해 정치권 로비에 대한 한 총재의 지시가 있었는지 추궁했습니다. 통일교로부터 금품을 받았단 의혹을 받는 민주당 전재수 의원 측은 오늘(19일) 경찰 소환에 응할 것이라고 밝혔습니다.



3. 대법원 "내란재판부 설치…무작위 배당 유지"



대법원이 무작위 배당 원칙으로 위헌성 논란이 없는 내란 전담 재판부를 설치하겠단 방침을 발표했습니다. 민주당은 대법원 방침과 상관없이 원래 법안을 올해 안에 통과시킨단 입장입니다.



4. 미 노스캐롤라이나주서 항공기 추락…6명 사망



미국 노스캐롤라이나 주의 한 공항에서 항공기가 추락해 현재까지 6명이 숨진 걸로 파악됩니다. 이륙한 지 얼마 되지 않아 공항으로 다시 착륙을 시도하다 사고를 당한 걸로 알려졌습니다.