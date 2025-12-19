"'기생충''오징어게임' 성공 후 한국 배우들 할리우드 드림 커져"

▲ 오징어게임

영화 '기생충'과 드라마 '오징어 게임'의 세계적인 성공 이후 할리우드에서 한국 배우들에 대한 캐스팅 수요가 늘면서 유명하지 않은 한국 배우들도 할리우드 진출을 꿈꾸고 있다는 외신 보도가 나왔습니다.AP통신은 18일(현지시간) "한국 엔터테인먼트의 글로벌 성공 이후 더 많은 한국 배우들이 할리우드 드림을 추구한다"는 제목의 기사에서 근래 더 활발해진 한국 배우들의 미국 진출 움직임을 조명했습니다.AP는 박해수나 이병헌 같은 유명 배우들의 경우 한국과 미국 양쪽에 에이전시를 두고 있지만, 대부분의 한국 배우들은 그런 연결고리가 부족해 로스앤젤레스(LA)에 본사를 둔 업스테이지 엔터테인먼트 같은 회사들이 이들에게 다리를 놓아주는 역할을 하고 있다고 전했습니다.업스테이지 공동 창업자인 앨리슨 덤벨은 기존 서구 작품에서 일반적이었던 '동아시아인' 역할보다 '구체적인 한국인 캐릭터'에 대한 수요가 늘어나는 추세를 포착했다고 전했습니다.덤벨은 이런 변화의 일부 요인이 한국 작품들의 세계적 인기에서 비롯됐다고 설명합니다.다만 고정관념은 여전히 남아 있어 "가장 짜증 나는 건 괴짜 기술 프로그래머 역할"이라고 덤벨은 말했습니다.그는 "(한국) 배우들이 훨씬 더 다채로운 연기력을 지녔다는 걸 알기에 그런 역할에는 아예 추천하지 않을 때도 있다"고 전했습니다.영화 '미나리'와 아마존 프라임 시리즈 '버터플라이', 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'에 참여한 한국계 캐스팅 감독 줄리아 김은 최근 소셜미디어를 통해서도 한국 배우를 찾는다며 "보통 인스타그램에 공개 오디션을 공지한다"고 말했습니다.AP는 '줄리언 신'이란 이름으로 할리우드 진출을 모색 중인 신주환 씨 등 여러 배우의 실제 사례도 소개했습니다.신 씨는 '오징어 게임' 시즌 2와 3에서 가면을 쓴 병정 역을 맡았었습니다.그는 프로듀서인 아내가 온라인상에서 업스테이지 엔터테인먼트를 발견해 우연히 이 회사를 알게 됐다고 합니다.신 씨는 "(오징어 게임에서) 그 짧은 장면을 본 사람들이 내 인스타그램에 댓글을 남기기 시작했다"며 "그 드라마의 영향력은 정말 무엇과도 비교할 수 없을 정도였다"고 말했습니다.신 씨는 요즘 영어를 집중적으로 공부하고 있다면서 "한때는 R 발음을 굴리고 미국인처럼 연기해야 하는 것 같았지만… 지금은 본연의 모습 그대로, 한국인이라면 한국인답게 있어도 된다고 느낀다"고 말했습니다.근래 한국에서 배우들의 출연 기회가 점차 줄어드는 데다, 캐스팅 오디션 등에서 배우들에게 나이 제한을 두는 것도 한국 배우들이 새로운 길을 모색하게 만드는 요인이라고 AP는 전했습니다.신 씨는 "3년 전부터 이 업계가 점점 어려워진다는 걸 깨달았다"며 "한국 시장이 어려워지고 있으니 나도 해외 시장으로 시야를 넓혀야겠다고 생각했다"고 말했습니다.배우 염미선 씨는 한국에서 "30대는 젊다고 여겨지지 않는다"며 "에이전시를 찾거나 역할 오디션을 볼 때 어떤 한계가 있다"고 전했습니다.넷플릭스 시리즈 '엑스오, 키티'(XO, Kitty)에 작은 역할로 출연한 배우 에이미 백 씨는 과거 눈에 쌍꺼풀이 없다는 이유로 한국에서 캐스팅에 배제됐던 경험을 털어놓으며 해외에서는 자기 외모가 강점이 될 수 있음을 알게 됐다고 말했습니다.백 씨는 할리우드 진출을 꿈꾸는 자신의 여정에 대해 "처음엔 모두가 불가능할 거라고, '유명한 한국 배우들만 할 수 있는 일'이라고 말했다"며 "하지만 나는 해외로 날아가 직접 모든 것을 이뤄냈고, 이제 그 경험을 바탕으로 '할리우드는 누구에게나 문을 열 준비가 돼 있다'고 확실히 말할 수 있다"고 했습니다.