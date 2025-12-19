콜롬비아 축구 컵대회 결승전 팬 난동…"59명 부상"

▲ 17일(현지시간) 콜롬비아 축구팬 난동 현장

콜롬비아에서 프로축구 컵대회 결승전 직후 발생한 양 팀 팬 간 물리적 충돌로 경찰관을 포함한 59명이 다쳤다고 현지 일간 엘에스펙타도르와 엘티엠포가 18일(현지시간) 보도했습니다.전날 안티오키아주(州) 메데인(메데진)에서 열린 코파 콜롬비아(콜롬비아 컵) 대회 결승 2차전에서는 아틀레티코 나시오날이 인디펜디엔테 메데인을 1-0(1·2차전 합계 1-0)으로 꺾고 우승했습니다.곧바로 열릴 예정이었던 시상식은 그러나 취소됐다. 종료 휘슬 직후 양 팀 팬들이 관중석에서 경기장으로 쏟아져 나오면서 난투극이 벌어졌기 때문입니다.이 경기 관중 수는 4만 3천여 명으로 집계됐습니다.현지 소셜미디어에는 양측 서포터스가 서로를 향해 물건을 닥치는 대로 집어던지거나 펀치를 주고받는 모습을 담은 동영상이 공유됐습니다.경기장 곳곳에 배치돼 있던 경찰관들이 즉각 제지에 나섰지만, 난동은 한동안 지속된 것으로 나타났습니다.콜롬비아 치안 당국은 경찰관 7명을 포함해 59명이 부상 치료를 받았다고 밝혔습니다.아틀레티코 나시오날과 인디펜디엔테 메데인은 나란히 메데인을 연고지로 쓰는 지역 내 최대 라이벌입니다.AFP통신은 콜롬비아에서 2008년 이후 축구 경기와 관련한 폭력 사건으로 최소 150명의 팬이 사망한 것으로 추산된다고 전했습니다.남미에서는 축구 경기를 매개로 한 유혈 사태가 빈번하게 보고되고 있습니다.지난해에는 우루과이 축구팀 페냐롤 서포터 200여 명이 브라질 축구클럽 보타포구와의 남미 축구클럽 대항전(코파 리베르타도레스) 준결승을 앞두고 원정지인 브라질 리우데자네이루로 버스를 대절해 이동한 뒤 소요 사태를 일으켰습니다.2023년엔 코파 리베르타도레스 결승에 진출한 아르헨티나의 보카 주니어스와 브라질의 플루미넨시 팬들이 코파카파나 해변에서 몸싸움을 벌여 수십 명이 다치기도 했습니다.(사진=EPA, 연합뉴스)