뉴스

미성년자 있는 모텔로 유인해 신고 협박한 20대 영장 재신청

유영규 기자
작성 2025.12.19 06:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미성년자 있는 모텔로 유인해 신고 협박한 20대 영장 재신청
▲ 청주 청원경찰서

청주 청원경찰서는 미성년자가 있는 모텔로 유인한 남성을 상대로 성관계를 목적으로 온 것 아니냐며 협박해 돈을 뜯어내려 한 20대에 대해 구속영장을 재신청했다고 18일 밝혔습니다.

A 씨는 지난 6월 10일 평소 알고 지내던 미성년자 B 양 등 2명과 공모해 30대 남성을 청주의 한 모텔로 유인한 뒤, "미성년자와 성관계하려고 이곳에 온 사실을 경찰에 신고하겠다"고 협박해 돈을 뜯어내려 한 혐의를 받습니다.

B 양 등은 SNS를 통해 이 남성에게 접근한 뒤 함께 술을 마시자며 모텔로 유인했으며, A 씨는 지인 C(20대) 씨와 함께 모텔방 화장실에 숨어 있다가 나와 이같이 협박한 것으로 조사됐습니다.

C 씨는 이 사건 다음 날에도 B 양과 같은 수법의 범행을 저지르다 B 양이 실제로 경찰에 신고하는 실수를 저지르는 바람에 현장에서 체포됐습니다.

이후 B 양이 자백하면서 함께 범행을 저지른 A 씨도 검거됐습니다.

앞서 A 씨는 "도주 우려 등이 없다"는 이유로 법원에서 구속영장이 한차례 기각됐습니다.

그러나 경찰은 A 씨가 자신과의 범행을 실토한 B 양에게 "가만두지 않겠다"고 위협한 사실을 추가로 확인해 구속영장을 재신청했습니다.

한편 집행유예 기간 중 범행한 C 씨는 구속 상태로 재판에 넘겨져 징역 1년을 선고받았고, B 양 등 2명은 소년부에 송치됐습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지