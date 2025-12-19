"개 산책 안 시켰냐" 말에 격분…지인 살인미수 50대 2심도 집유

▲ 대구지법

대구고법 형사1부(정성욱 부장판사)는 어제(18일) 살인미수 혐의로 기소된 A(50대) 씨에 대한 항소심에서 검사와 피고인의 항소를 모두 기각하고 원심인 징역 3년에 집행유예 5년을 유지했습니다.A 씨는 지난 2월 22일 기르던 강아지가 자신에게만 짖고 함께 집 안에 있던 지인 B(40대) 씨에게는 다가가 안기자, B 씨로부터 "강아지가 왜 이러느냐, 산책시키지 않았느냐"는 말을 들었습니다.이에 A 씨는 갑자기 화를 내며 흉기로 B 씨 가슴을 한 차례 찌른 것으로 조사됐습니다.당시 A 씨가 휘두른 흉기에 부상한 B 씨는 스스로 사건 현장에서 달아나 병원 치료를 받았습니다.항소심 재판부는 "범행 결과와 수단, 범행 후 정황 등 여러 양형 조건을 종합했을 때 원심이 선고한 형이 너무 무겁거나 가벼워서 부당하다고 볼 수 없다"고 기각 사유를 설명했습니다.앞서 1심 재판부는 "피고인이 반성하는 태도를 보이고 있고, 피해자에게 3천만 원을 지급해 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝혔다"고 양형 이유를 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)