[단독] 전재수 오늘 소환…"불법 수수 없었다" 재차 부인

통일교로부터 3천만 원대 금품을 받았다는 의혹을 받는 민주당 전재수 의원 측이 오늘(19일) 경찰 조사에 출석할 거라고 밝혔습니다. 금품을 받은 걸로 지목된 정치인 가운데 처음으로 피의자 조사를 받는 건데, 전 의원은 불법적인 금품 수수는 없었다고 다시 한번 강조했습니다.



동은영 기자가 보도합니다.



경찰 특별전담수사팀이 전재수 민주당 의원에게 오늘 소환을 통보한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



통일교 측으로부터 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 뇌물수수와 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분입니다.



전 의원이 소환에 응할 경우, 지난 10일 김건희 특검팀에서 사건을 이첩받은 지 9일 만으로, 임종성, 김규환 전 의원 등 금품이 건네진 걸로 지목된 전, 현직 의원 3명 가운데 가장 먼저 조사를 받는 겁니다.



앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 특검 조사에서 전 의원이 지난 2018년 8월 중순 천정궁을 방문해 해당 금품을 받아갔다고 진술했습니다.



윤 전 본부장은 최근 경찰 접견 조사에서도 이런 내용을 진술하면서 통일교 측이 전 의원에게 금품을 전달한 건 한학자 총재 지시에 따른 것이라고 주장한 걸로 알려졌습니다.



반면, 한 총재는 그제 구치소 접견 조사에서 다른 주장을 펼친 걸로 전해졌습니다.



"전 의원이 천정궁에 온 적 있냐"는 질문에 한 총재는 "기억이 안 난다"며 "돈은 윤 전 본부장이 다 관리한다, "돈을 줬다면 윤 전 본부장이 줬을 것"이라고 진술한 걸로 전해졌습니다.



전 의원은 SNS를 통해 "통일교로부터 불법적인 금품수수는 없었다"며 "차라리 현금 2백억과 시계 1백 점을 받았다고 하라"며 다시 한번 혐의를 전면 부인했습니다.



또 통일교 산하 재단이 지난 2019년 전 의원의 책 500권을 1천만 원을 들여 구입해 편법 지원했다는 의혹에 대해서도 "해당 도서는 출판사를 통해 정상적으로 구매됐고, 세금계산서까지 발급됐다"고 강조했습니다.



