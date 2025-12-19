뉴스

'방 3개' 빌라가 2천만 원대…내부 보니 '경악'

작성 2025.12.19 07:41 조회수
최근 한 중고거래 플랫폼에 올라온 부동산 매물이 누리꾼들의 뜨거운 관심을 받고 있다고요?

해당 매물은 인천 부평구에 구옥 빌라로 방 세 개짜리고, 매매가는 2천800만 원입니다.

판매자는 게시글에 "단돈 2천800만 원, 역세권 방 세 개짜리 구옥 빌라"라며 특이하게도 "곰팡이 3천 마리 거주 중"이라는 설명을 덧붙였습니다.

또 "내부 수리 잘하시는 분이 매수해 달라"고 적었는데요.

함께 공개된 사진을 보면 벽면 곳곳에 곰팡이가 심하게 번져 있고, 벽지는 검게 변색 됐으며 바닥 마감재도 훼손된 상태입니다.

해당 게시물은 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼지며 조회 수 200만 회 이상을 기록했는데요.

누리꾼 반응은 엇갈렸습니다.

폐가 수준에 인테리어 비용이 더 들겠다는 비판이 나오는 반면 리모델링을 전제로 보면 투자 가치가 있다는 의견도 있었습니다.

다만 부동산 전문가들은 노후 주택의 경우 겉모습보다 누수와 구조 문제를 반드시 확인해야 한다며 신중한 판단을 당부했습니다.

(화면출처 : 당근 플랫폼·X @iamlucx_givemecs)
