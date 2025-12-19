[한반도 포커스] 공연장에 증강된 김정은의 경호원들…군인들도 못 믿나

이미지 확대하기

북한이 지난 12일 날 평양 4.25 문화회관 앞 광장에서 러시아로 파병됐던 공병 부대들의 귀국 환영식을 개최를 했습니다.지뢰 제거 작업을 마치고 온 부대원들인데요.북한은 9명의 사망자가 발생했다고 밝혔습니다.김정은 총비서도 환영식에 참석했는데요.김정은은 휠체어에 탄 부상병들을 직접 안아주며 위로했습니다.김정은은 연설에서 조국에 바쳐진 생을 희생이 아니라 영광으로 간주하는 것이 북한 군인들의 숭고한 사상 감정이라고 치켜세웠습니다.지난 8월 국가표창 수여식에서도 포로가 될 위기에 자폭한 병사들을 '양심에 떳떳한 선택'을 했다고 미화한 바 있는데, 유사시 목숨을 버릴 걸 사실상 또 강요한 겁니다.[조선중앙TV (지난 8월) : 생의 최후와 직면한 시각에조차 자기 의무에 충실하고 양심에 떳떳한 선택을 할 줄 아는 도덕성도 하나같이 훌륭하였다고 하시면서….]김정은은 강위력한 전투 부대를 갖고 있는 것이 정말 자랑스럽다고 밝혔는데요.그런데 이날 저녁 공연에서는 다소 의아한 장면이 포착이 됐습니다.김정은은 이날 공병부대 귀국을 축하하는 공연을 열었는데요.조선중앙TV가 방송한 화면을 보면, 방청석에 검은 양복을 입고 있는 사람들이 상당히 많이 눈에 띕니다.촬영을 담당하는 사람, 사진을 찍는 사람들이 물론 섞여 있는데요.자세히 보면 방청석 곳곳에 서서 주변을 둘러보는 사람들을 볼 수가 있습니다.김정은의 경호원들입니다.공연장이더라도 경호를 해야 될 테니까 '이게 일반적인 건가'라고 생각을 해 볼 수가 있는데, 김정은의 다른 공연 관람과 비교를 해봤습니다.지난 10월 9일 북한 노동당 창건 80주년을 기념해 열린 러시아 예술인들의 공연입니다.이 날도 김정은이 공연을 관람했는데요.조선중앙TV가 방송한 화면을 보면, 방청석에서 역시 경호원들을 볼 수가 있습니다.그런데 일단 경호원 수가 그리 많아 보이지 않고요.서 있는 위치도 카메라로 촬영하는 사람 바로 뒤라든가, 방청석 맨 뒤편에 서서 관람객들의 시야를 최대한 가리지 않으려 한 걸 볼 수가 있습니다.북한이 지난 12일 공연에 평소보다 많은 경호원들을 배치했다고 볼 수가 있는데요.왜 그런 걸까요? 아무래도 이날 공연의 성격을 감안해 봐야 될 것 같습니다.이날 공연은 러시아로 파병됐던 군인들을 위로하는 자리였습니다.그런데 이 부대원들이 러시아에서 작전을 하다가 9명이나 사망을 했거든요.그래서 군인들의 심리 상태가 상당히 격해질 수 있는 상황이었습니다.실제로 이날 공연에서는 방청석에 있는 군인들이 울먹이는 장면이 많이 포착이 됐거든요.이렇게 감정이 격해질 수 있는 군인들과 김정은이 같이 공연을 보게 되니까 혹시라도 생길 수 있는 만일의 사태에 대비해서 경호원들을 늘린 걸로 보입니다.하지만 이런 조치는 김정은의 대외적인 언급과는 좀 부조화스러운 면이 있습니다.그동안 김정은은 대외적으로는 군인들이 자랑스럽다 이렇게 얘기를 해 왔거든요.그런데 속으로는 군인들을 못 믿어서 경호원들을 증강 배치했다는 거죠.김정은이 군인들을 못 믿는 것 같은 장면, 과거에도 포착된 적이 있었습니다.지난해 9월 김정은이 특수부대 훈련을 참관을 했는데요.당시 김정은의 경호원들은 헬멧에 소총을 들고 완전 무장한 상태로 경호에 나섰습니다.또 부대원들이 사격 훈련을 할 때에는 경호원들이 뒤편에서 경계를 했는데, 총구를 아래로 향하게 하고 일부 경호원들은 방아쇠에 손가락까지 건 모습이었습니다.김정은이 겉으로는 군인들의 충성을 의심하지 않는다고 말을 하고 있지만, 속으로는 언제 어떤 일이 터질지 모른다는 불안감을 항상 가지고 있는 것 같습니다.(영상편집 : 김병직)