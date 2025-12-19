[단독] 명품 구매 내역 무더기로…경찰, 비밀 장부 확보

<앵커>



정치권 금품 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 최근 통일교 압수수색에서 각종 명품 구매 내역을 대거 확보한 것으로 확인됐습니다. 통일교 측이 이런 명품들을 왜 구매했는지, 또 명품들이 어디로 건네진 건지, 경찰 수사 결과에 따라 파장이 커질 전망입니다.



한성희 기자가 취재했습니다.



<기자>



경찰 특별전담수사팀이 지난 15일 통일교 경기 가평 천정궁과, 서울본부 등에 대한 압수수색에서 확보한 건 다량의 영수증을 비롯한 고가 명품 구매 내역들입니다.



수사팀이 확보한 대부분 내역에는 구매 시점과 매장, 금액은 적혀 있는데 어떤 제품인지 구체적인 품목명은 없고, 액세서리를 뜻하는 알파벳 'AC'가 적혀 있는 걸로 확인됐습니다.



구매 내역 자체가 워낙 많아 내역들을 분류하는 데만 시간이 꽤 걸리고 있다고 경찰 관계자는 전했습니다.



명품은 시간이 지나면 가격이 오르는 경우가 많아, 해당 시점의 가격부터 알아본 뒤 품목을 특정해야 하기 때문에 분석 작업이 더디게 진행된다는 겁니다.



수사팀은 분석이 마무리되는 대로, 해당 명품 업체 본사와 매장 등을 찾아 매출 전표 등을 확보하고 구매 당시 상황에 대한 조사에 나설 걸로 보입니다.



앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 특검에서 2018년 8월 전재수 민주당 의원에게 현금과 함께 '불가리 또는 까르띠에 시계를 건넸다'는 취지로 진술한 걸로 파악됐는데, 경찰은 우선 해당 시기를 전후한 명품 구매 내역부터 들여다보는 걸로 알려졌습니다.



전 의원 압수수색 영장에는 현금 2천만 원과 '1천만 원 상당 불가리 시계'가 수수 품목으로 적시됐지만, 시계 현물 확보에 실패했고, 최근 윤 전 본부장 진술이 오락가락하는 상황에서, 명품 구매 내역을 통한 '역추적'이 수사의 실마리가 될 것으로 보입니다.



또 지금까지 통일교의 로비 수단으로 알려진 건 김건희 여사에게 건네진 샤넬백과 그라프 목걸이, 전재수 의원에게 건넸다는 시계 한 점이지만, 경우에 따라서는 또 다른 로비 의혹의 물증이 나올 수도 있어 경찰 수사 향방에 관심이 쏠리고 있습니다.



(영상편집 : 이상민)