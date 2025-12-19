뉴스

"1,100만 원 뜯겼다"…쿠팡 유출 '2차 피해' 확인

정성진 기자
작성 2025.12.19 00:25 조회수
<앵커>

쿠팡 개인정보 유출 사고 이후 우려했던 2차 피해가 실제로 확인되고 있습니다. 정부는 범부처 TF를 구성해 개인정보 유출 조사는 물론 쿠팡 영업정지 같은 제재 방안까지 논의한단 계획입니다.

정성진 기자의 보도입니다.

<기자>

쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 이 모 씨는 자신의 정보가 범죄에 연루됐다는 전화를 받았습니다.

[이 모 씨/보이스피싱 피해자 : 쿠팡 개인정보 관련해서 (검찰이라며) 출석 요청을, 등기를 요청했는데 제가 못 받아 가지고 특정 사이트에 접속하라는 전화가 왔었습니다.]

쿠팡에서 유출된 내 정보가 어디서, 어떻게 악용됐을지 모른다는 불안감을 노린 보이스피싱입니다.

[정부기관 사칭 보이스피싱 : 공정거래 수사 1팀 ○○○사무관이에요. 최근 쿠팡에서 개인정보 유출됐다는 문자 받으셨죠. 공문을 등기로 발송을 해드렸는데 반송이 됐더라고요.]

실제로 이런 전화를 받고 1천100만 원을 뜯기는 경우까지 생기자, 금융감독원은 소비자 경보를 '주의'에서 '경고'로 한 단계 올렸습니다.

2차 피해까지 생기는 데도 쿠팡 측은 여전히 피해 보상안 없이 책임을 축소하려는 모습만 보이고 있습니다.

[해롤드 로저스/쿠팡 임시대표 (지난 17일, 국회 쿠팡 청문회) : 운이 좋게도 가장 민감한 데이터는 유출되지 않았습니다. 결제 데이터나 로그인 정보도 유출되지 않았습니다.]

정부는 쿠팡이 미온적으로 대응하고 있다며, 과학기술정보통신부를 중심으로 금융위, 공정위, 경찰 등 관련 부처가 모두 참여하는 TF를 구성하기로 했습니다.

이용자 보호와 조사, 수사는 물론 현장 조사를 거쳐 영업정지까지 검토할 계획입니다.

[박정훈/국민의힘 의원 (지난 17일, 국회 쿠팡 청문회) : 조금 더 적극적으로 (쿠팡 영업정지) 논의해 보실 생각 없으세요?]

[배경훈/부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 (지난 17일, 국회 쿠팡 청문회) : 적극적으로 논의를 하겠습니다. 그리고 공정위하고 현장조사도 나가서….]

두 차례 긴급 현안질의와 한 차례 청문회에도 김범석 의장 없는 '맹탕'이라는 지적에, 민주당은 쿠팡 관련 모든 상임위가 참여하는 연석 청문회를 추진하기로 했습니다.

개인정보 유출뿐 아니라 노동자 산재, 심야 배송 등 쿠팡 관련 문제를 총망라해 책임을 명확히 묻겠다는 계획입니다.

(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 강경림)
