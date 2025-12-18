프로농구 KCC, 가스공사 꺾고 4연승 질주

▲ 덩크 꽂는 라건아

프로농구 부산 KCC가 대구 한국가스공사를 물리치고 4연승을 내달렸습니다.KCC는 오늘(18일) 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 한국가스공사에 88-84로 이겼습니다.지난 6일 원주 DB와 경기부터 한 번도 안 진 3위(13승 8패) KCC는 4연승을 올리며 2위(14승 8패) 안양 정관장과 격차를 반 경기로 좁혔습니다.KCC 상대 원정 연승 행진이 3경기에서 끊긴 한국가스공사는 7승 15패로 울산 현대모비스와 공동 9위로 반 계단 내려갔습니다.66-67로 한 점 뒤진 채 4쿼터를 맞은 KCC는 숀 롱과 윌리엄 나바로의 연속 5득점으로 71-67로 앞서나가며 승부의 추를 기울이기 시작했습니다.한국가스공사는 신승민의 외곽포 등으로 반격에 나섰으나 롱이 장악한 골밑을 공략하지는 못했고, 시간이 갈수록 KCC의 승리는 굳어져 갔습니다.KCC가 84-82로 앞서던 4쿼터 종료 38초 전엔 롱이 공격 리바운드를 잡다가 닉 퍼킨스로부터 얻어낸 자유투 2개를 모두 넣어 4점 차를 만들었습니다.한국가스공사 신승민이 12초를 남기고 시도한 3점이 림을 외면하면서 KCC의 승리가 굳어졌습니다.롱은 28점 10리바운드로 승리에 앞장섰고, 두 경기 연속 더블 더블을 올렸습니다.국내 선수 중에서는 허웅이 23점으로 가장 많이 넣었습니다.허훈은 득점은 7점에 그쳤으나.어시스트 13개를 뿌리며 제 몫을 다했습니다.한국가스공사에서는 라건아가 23점 10어시스트의 변함없는 활약을 펼쳤습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)