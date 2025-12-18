'추락한 명가' 삼성화재, 창단 첫 10연패 늪

▲ 나경복의 공격을 차단하는 삼성화재

남자배구 챔피언결정전 통산 8회 우승에 빛나는 '배구 명가' 삼성화재가 결국 두 자릿수 연패를 채웠습니다.삼성화재는 오늘(18일) 의정부 경민대체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 남자부 KB손해보험과 방문 경기에서 3대 0(19-25 21-25 20-25)으로 완패했습니다.지난달 8일 1라운드 최종전인 KB손해보험전에서 3-1로 승점 3을 얻은 게 마지막 승리였던 삼성화재는 이후에 치른 10경기에서 모두 패했습니다.2라운드 6경기에서 전패했던 삼성화재는 3라운드 대한항공과 현대캐피탈, 우리카드를 상대로 1-3으로 각각 패해 창단 최다 9연패에 빠졌습니다.그리고 오늘 KB손해보험에 셧아웃으로 완패했습니다.삼성화재는 외국인 공격수 미힐 아히(등록명 아히)만 15점으로 두 자릿수 점수를 냈고, 나머지 선수들은 꽁꽁 틀어막혔습니다.선발 세터로 노재욱을 내세웠다가 3세트 들어 장신 세터 알시딥 싱 도산(등록명 도산지)을 투입했으나 경기 흐름을 바꾸지 못하고 무릎 꿇었습니다.젊은 선수 위주로 선수단을 꾸린 삼성화재는 1라운드 2승 4패, 승점 7로 4위에 자리하며 나쁘지 않게 출발했습니다.하지만 2라운드 연전연패에 빠지며 좀처럼 반등 계기를 만들지 못했습니다.삼성화재는 23일 한국전력(수원), 26일 OK저축은행(대전) 전에서 연패를 끊고 악몽 같았던 2025년을 마감하는 게 급선무입니다.KB손해보험은 삼성화재를 제물로 승점 3을 보태 8승 8패, 승점 25로 3위 자리를 되찾았습니다.외국인 주포 안드레스 비예나(등록명 비예나)는 24점으로 양 팀 최다 득점을 했습니다.수원체육관에서 열린 여자부 경기에서는 2위 현대건설이 1위 한국도로공사를 세트 점수 3-1(25-20 25-19 21-25 25-13)로 완파하고 간격을 좁혔습니다.2위 현대건설이 10승 6패, 승점 32이고, 1위 도로공사는 13승 3패, 승점 35입니다.또한 현대건설은 3위 흥국생명(7승 8패, 승점 22)과 격차를 승점 10으로 벌리고 도로공사와 양강 체제를 굳혔습니다.현대건설은 주포 카리 가이스버거(등록명 카리)가 25득점으로 공격에 앞장선 가운데 정지윤(16점), 자스티스 야쿠지(등록명 자스티스), 양효진(이상 14점)이 뒤를 받쳤습니다.현대건설은 팀 블로킹 17-6으로 모처럼 '현대 산성' 면모를 뽐냈습니다.카리와 양효진은 각각 6개의 블로킹 득점으로 도로공사 공격을 성공적으로 차단했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)