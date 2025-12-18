김유정X박지환X조여정, '복수귀'로 만난다…'소리도 없이' 감독 신작

배우 김유정, 박지환, 조여정이 영화 '복수귀'로 뭉쳤다.



'복수귀'(가제)는 억울한 죽음으로 귀신이 된 '윤하'가 400년 동안 인간이 되길 꿈꿔온 '도깨비'와 함께 위험에 처한 동생을 구하기 위해 나서는 이야기.



장편 데뷔작 '소리도 없이'를 통해 독특한 미장센과 파격적인 스토리, 감각적인 연출로 평단의 호평 세례를 받으며 청룡영화상과, 백상예술대상 신인감독상을 거머쥔 홍의정 감독의 신작 '복수귀'(가제)가 캐스팅을 확정 짓고, 지난 11월 17일(월) 첫 촬영에 돌입했다.



'친애하는 X', '마이 데몬', '20세기 소녀', '구르미 그린 달빛' 등 다양한 장르와 캐릭터를 선보이며 20대 대표 연기파 배우로 자리매김한 김유정이 불의의 사고로 억울한 죽음을 맞이했지만 어린 동생을 구하기 위해 이승을 떠나지 못하고 고군분투하는 귀신 '윤하' 역을 맡아 색다른 변신을 예고한다.



'범죄도시' 시리즈의 '장이수' 역으로 전 국민의 사랑을 받고 '탁류', '우리들의 블루스' 등 매 작품 개성 넘치는 연기를 보여준 박지환은 400년 동안 인간이 되길 꿈꿔온 '도깨비'로 분해 궁금증을 자극한다. 자신을 봉인에서 깨어나게 해준 '윤하'와 함께하며 예상치 못한 케미를 발산할 예정이다.



여기에 '살인자 리포트', '좀비딸', '히든페이스', '기생충' 등 폭넓은 연기 스펙트럼을 바탕으로 한국영화계를 이끌어온 베테랑 배우 조여정이 합류, 귀신이 된 '윤하'를 쫓는 무속인 '주보' 역 을 맡아 이승과 저승을 잇는 강렬한 캐릭터로 극에 긴장감을 불어넣는다.



영화와 드라마, 연극 무대를 오가며 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 지일주, '소리도 없이'에 이어 홍의정 감독과 재회한 연기파 배우 유재명, 음악, 연기, 미술 그리고 최근 예능 '직장인들'까지 활약 중인 멀티테이너 백현진이 가세해 다채로운 캐스팅 라인업을 완성했다.



'복수귀'(가제)는 영화 '잠', '파일럿' 등에 메인 투자하고 '서울의 봄', '파묘' 등 다수의 상업영화에 투자하며 높은 수익률을 보여주고 있는 AUM(운용자산) 1,455억 원의 문화콘텐츠 전문 투자사 쏠레어파트너스가 메인 투자를 맡았으며, 영화 사업 본격 진출을 선언한 kt 스튜디오지니가 공동 제공부터 배급, 마케팅까지 전면 참여하는 첫 번째 오리지널 프로젝트이기도 하다.



kt 스튜디오지니는 '복수귀'(가제)를 시작으로 시장에 새로운 바람을 불어넣을 독창적인 영화 발굴에 나서며, 국내 최다 규모의 통합 판권 보유사로서의 유통 역량을 바탕으로 투자·배급·유통을 아우르는 다양한 사업 구조를 전개해 나갈 예정이다.



'복수귀' 김유정, '도깨비' 박지환, '무속인' 조여정이 만들어내는 신선한 캐릭터 조합과 독창적인 판타지 오컬트 코미디로 색다른 재미와 감동을 선사할 홍의정 감독의 신작 '복수귀'(가제)는 11월 17일 크랭크인을 시작으로 본격적인 촬영을 이어가고 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)