이 대통령 "대전·충남 통합 물꼬…내년 지방선거서 통합단체장 선출"

▲ 이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 기후에너지환경부(기상청)·원자력안전위원회 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 수도권 과밀화 해결과 지역 균형 성장에 "대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것"이라고 제안했습니다.이 대통령은 오늘(18일), 더불어민주당 대전·충남 국회의원과의 오찬 간담회에서 "지방정부의 통합이 쉽지 않지만, 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다"면서 이같이 말했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했습니다.이 대통령은 "대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해봐야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "대한민국 균형 성장과 재도약의 중심지로서 행정기관 소재지나 명칭 등 문제도 개방적이고 전향적으로 해결하자"고도 덧붙였습니다.이 대통령은 "다가오는 지방선거에서 통합된 자치단체의 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다"고도 언급했습니다.또 통합의 혜택을 시민 모두가 누려야 한다며 재정 분권 및 자치 권한에 있어 수용할 수 있는 최대 범주에서 특례 조항을 살펴봐 달라고 당부했습니다.광역자치단체 간 통합은 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극 협조해달라는 요청도 했습니다.민주당 대전시당위원장인 박정현 의원은 "수도권 초과밀화 문제에 공감한다"며 "균형 성장의 길과 통합의 길에 놓인 대전·충남 통합의 경제적 효과에 대해 살펴볼 필요가 있다"고 답했습니다.충남도당위원장인 이정문 의원도 "적극적인 논의가 필요하다"고 뜻을 같이했습니다.참석한 의원들은 향후 통합 범위에 충북까지 포함할 수 있는 준비 기구 혹은 특위의 당내 설치를 요청하기로 의견을 모았습니다.또, 대전·충남 통합 관련법을 발의하고 지역 주민 의견을 수렴할 방안을 논의했습니다.대통령실은 "이재명 정부는 정치적 논리로 공전해 온 대전·충남 통합의 물꼬를 트고, '5극 3특'을 중심으로 지방정부를 확장해 균형 성장을 실현하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)