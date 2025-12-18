'명품 선물' 한 총재 지시 있었나…로비 수사 총력 (풀영상)

<앵커>



경찰은 통일교 한학자 총재의 전 비서실장을 소환해 조사하고 있습니다. 경찰청에 나가 있는 취재기자 연결하겠습니다.



김민준 기자, 조사는 지금도 진행되고 있습니까?



<김민준 기자>



오늘(18일) 오전 9시 40분쯤 경찰청에 소환된 통일교 한학자 총재의 전 비서실장 정원주 씨에 대한 조사는 지금도 진행 중입니다.



[정원주/전 통일교 총재 비서실장 : (정치권 금품 전달 있었습니까?) ……. (한학자 총재 지시였습니까) …….]



정 씨는 지난해 7월까지 10년 가까이 한 총재의 비서실장이었던 최측근 인사로 이후에도 통일교 최상위 행정조직인 천무원의 부원장을 지냈습니다.



천무원 원장이 한 총재인데요.



경찰은 정 씨를 상대로 통일교 측이 전·현직 의원들에게 현금과 명품 시계 등을 건넨 의혹과 관련해 한 총재 지시와 관여가 있었는지 추궁했습니다.



앞서 김건희 특검은 정 씨가 한 총재 지시로 1억 원을 마련해 윤영호 전 본부장에게 전달했고, 윤 전 본부장이 이를 국민의힘 권성동 의원에게 제공했다고 공소장에 적시하기도 했습니다.



<앵커>



어제 금고지기에 이어서 오늘은 전 비서실장까지, 한 총재 주변 인물에 대한 수사가 강도 높게 진행되고 있군요?



<기자>



경찰은 정치권에 건네졌다는 금품 흐름을 알 수 있을 걸로 보이는 한 총재 측근들에 대한 수사에 속도를 내고 있습니다.



비서실 관계자 A 씨는 어제 오전에 출석해서 밤 11시 50분까지 고강도 조사를 받았습니다.



총재 비서실 관계자들 외에도 통일교 관계자들에 대한 광범위한 소환 조사가 이어질 전망입니다.



또 다른 금품 수수 의혹 당사자인 민주당의 임종성 전 의원은 오늘 자신의 재판이 끝난 뒤 취재진을 만나 관련 의혹을 전면 부인했습니다.



[임종성/민주당 전 의원 : (직접적으로 금품 수수했다고.) 아니요. 그런 적 없습니다. 저는 시계를 안 차요, 아예. 원래 안 차요.]



경찰은 오늘 지난 15일 압수수색 이후 사흘 만에 다시 경기 가평의 천정궁을 찾아가 추가 자료를 확보하기도 했습니다.



<앵커>



앞서 전해 드렸던 통일교의 명품 구매 내역을 취재한 한성희 기자 나와 있습니다.



Q. 명품 구매 내역, 추가 로비 정황?



[한성희 기자 : 많이 기억하시겠지만 통일교 측은 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬백 세 개와 샤넬 구두 한 켤레, 그리고 그라프 목걸이와 같은 고가의 명품을 전달한 사실이 이미 특검 수사 결과 드러났죠. 당초 경찰은 전재수 의원에게 전달됐다는 의혹이 제기된 명품 시계 관련 증거를 찾기 위해 통일교 천정궁을 비롯한 여러 곳을 압수수색했는데, 이 과정에서 많은 명품 구매 내역이 발견된 겁니다. 물론 이 명품들이 모두 정치권 로비에 사용됐다고 단정할 수는 없지만, 특검 수사 등으로 이미 일부가 불법적으로 사용된 사실이 드러난 데다, 통일교 측이 어디에 쓰려고 이렇게 많은 명품을 구매했는지 의문이 제기될 수밖에 없습니다. 적어도 경찰 수사 상황에 따라 수사 범위가 더 확대될 가능성은 배제할 수 없어 보입니다.]



Q. 국회의원 후원명단도 확보?



[한성희 기자 : 경찰이 지난 압수수색 도중 통일교가 작성한 '2019년 국회의원 후원 명단'이라는 문건을 확보했는데요. 이 명단에는 당시 현역 국회의원 10명의 이름이 적혀있다고 합니다. 국민의힘의 전신인 자유한국당 의원 5명과, 민주당 의원 3명, 바른미래당 1명, 민주평화당 1명이 이름을 올렸는데요. 임종성, 김규환 전 의원은 물론 나경원 국민의힘 의원도 포함됐습니다. 경찰은 이 명단에 담긴 의원들의 후원계좌로 실제 돈이 보내졌는지 확인 중입니다.]



Q. 신속한 경찰 수사 속도, 왜?



[한성희 기자 : 경찰이 이렇게 수사에 속도를 내는 건 민중기 특검이 관련 진술을 확보한 이후 4개월이나 지나고 사건을 경찰에 넘기면서, 공소시효 문제가 생겨 우선 시간이 촉박하고요. 윤영호 전 본부장의 진술까지 흔들리는 상황이기 때문입니다. 신속한 수사와 함께 다량의 명품 구매 내역을 확보하는 등 압수수색에서도 추가 성과가 나왔죠. 흔히 수사를 살아있는 생물이라고 하는데, 앞으로 경찰 수사가 어떻게 진행될지 관심이 더욱 쏠릴 수밖에 없습니다.]



