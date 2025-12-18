1위는 내줬지만 기록은 세웠다…'주토피아 2', 2025년 최고 흥행작 등극

영화 '주토피아 2'가 개봉 23일째인 오늘(18일) 569만 관객을 동원하며 2025년 최고 흥행작에 등극했다.



18일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '주토피아 2'는 이날 오후 3시께 569만 196명의 관객 수를 기록하며 올해 가장 많은 관객을 모은 영화가 됐다. 종전 최고 흥행작은 568만 1,184명을 기록한 일본 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이었다.



이로써 '주토피아 2'는 2025년 국내 박스오피스 1위에 등극했을 뿐만 아니라, 디즈니 애니메이션 최초로 국내 연간 박스오피스 정상을 차지하며 의미 있는 기록을 세웠다.



글로벌 흥행 성적 역시 압도적이다. '주토피아 2'는 지난 15일(월) 글로벌 흥행 수익 11억 3,667만 달러(한화 약 1조 6,787억 원)를 돌파하며 올해 개봉한 할리우드 영화 중 글로벌 흥행 수익 1위를 기록하며 전 세계적으로 각종 1위 타이틀을 석권하는 전무후무한 기록을 세웠다.



개봉 4주 차에 접어든 '주토피아 2'는 17일 개봉한 '아바타: 불과 재'에서 박스오피스 1위 자리를 내줬다. 21일 연속 박스오피스 1위 기록은 깨졌지만, 올해 최고 흥행작에 오르며 여전히 가장 뜨거운 영화임을 입증했다. 개봉 4주 차에도 일일 8만 명이 넘는 관객을 꾸준히 모으고 있어 600만 돌파도 확실시된다.



'주토피아 2'는 다시 돌아온 '주토피아' 최고의 콤비 '주디'와 '닉'이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 '게리'를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처로, 전국 극장에서 상영 중이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)