'생중계 업무보고' 연일 화제…후폭풍도 거세

생중계로 진행되는 부처별 업무보고가 연일 화제와 논란을 낳고 있습니다. 국정을 투명하게 공개해 정책 신뢰도를 높이겠다는 취지지만, 관심을 끈 일부 정책은 현실화까지 넘어야 할 과제가 적지 않고, 모범 사례로 꼽힌 보고에선 뒤늦게 오류가 발견돼 장관이 해명하기도 했습니다.



강민우 기자가 보도합니다.



이재명 대통령은 그제(16일), 보건복지부의 보고를 받으면서 탈모 치료 약의 건강보험 적용을 확대하는 방안을 검토하라고 생중계에서 지시했습니다.



[이재명 대통령 (그제, 보건복지부 업무보고) : 옛날에는 이걸 미용이라고 봤는데 요새는 생존의 문제로 받아들이는 거 같은데요? (네, 그런 경향이 있습니다.) 상당히 많이 대중화된 모양인데, 이걸 의료보험으로 지정하면 약가가 내려간다고….]



탈모가 정신건강에 미치는 영향과 함께, 보험료를 내면서도 당장 혜택을 못 받는 젊은 층의 소외감도 고려하자는 취지였습니다.



3년 전 대선 땐 공약이기도 했습니다.



[이재명 대통령 (지난 2022년, 민주당 대선 후보 당시) : 이재명을 뽑는다고요? No. 이재명은 심는 겁니다. 심는다, 이재명! 나의 머리를 위해.]



업무보고를 지켜본 이들의 환영한다는 반응도 많았지만, 중증 질환이나 난치병에 재정을 집중하라는 반론도 쏟아졌고, 복지부도 신중론을 폈습니다.



[정은경/보건복지부 장관 (어제, SBS 편상욱의 뉴스브리핑) : 아무래도 건강보험을 적용하는 거는 건강보험 급여 기준에 맞는지 또 재정에 미치는 영향을 종합적으로 검토를 해야 되고….]



농림축산식품부 생중계 업무보고에서는 '수입 콩' 질문에 막힘없는 답변으로 '콩 GPT'란 별명을 얻은 식량정책관이 단연 눈길을 끌었는데,



[변상문/농림축산식품부 식량정책관 (지난 11일) : (우리 자체 콩 생산량은 얼마인지 혹시 아세요?) 저희가 8만 3천 톤 올해 예상하고 있습니다.]



그러자 대통령실이 업무보고의 모범 사례로 꼽았고, '차관 발탁설'까지 뒤따랐습니다.



[강유정/대통령실 대변인 (지난 15일) : AI(인공지능)처럼 정확한 수치를 바로 답하는 전문성으로 국민 신뢰를 높이고….]



하지만 일주일이 지난 오늘, 송미령 농식품부 장관은 당시 답변에 오류가 있었다며 직접 해명에 나서야 했습니다.



올해 콩 생산량 답변 등에서 오류가 있었다고 뒤늦게 밝힌 겁니다.



이런 화제와 논란에, '전 정부 인사 망신주기'란 야권의 반발까지.



대통령실은 국정 운영 과정 공개로 정책 신뢰도를 높인다는 취지인 만큼 조금 더 지켜봐 달라는 입장입니다.



내일도 외교부, 통일부, 법무부 등의 업무보고가 생중계로 이어집니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 오영택)