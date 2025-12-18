'최측근' 비서실장 조사…'한 총재 관여' 추궁

<앵커>



경찰은 통일교 한학자 총재의 전 비서실장을 소환해 조사하고 있습니다. 경찰청에 나가 있는 취재기자 연결하겠습니다.



김민준 기자, 조사는 지금도 진행되고 있습니까?



<기자>



오늘(18일) 오전 9시 40분쯤 경찰청에 소환된 통일교 한학자 총재의 전 비서실장 정원주 씨에 대한 조사는 지금도 진행 중입니다.



[정원주/전 통일교 총재 비서실장 : (정치권 금품 전달 있었습니까?) ……. (한학자 총재 지시였습니까) …….]



정 씨는 지난해 7월까지 10년 가까이 한 총재의 비서실장이었던 최측근 인사로 이후에도 통일교 최상위 행정조직인 천무원의 부원장을 지냈습니다.



천무원 원장이 한 총재인데요.



경찰은 정 씨를 상대로 통일교 측이 전·현직 의원들에게 현금과 명품 시계 등을 건넨 의혹과 관련해 한 총재 지시와 관여가 있었는지 추궁했습니다.



앞서 김건희 특검은 정 씨가 한 총재 지시로 1억 원을 마련해 윤영호 전 본부장에게 전달했고, 윤 전 본부장이 이를 국민의힘 권성동 의원에게 제공했다고 공소장에 적시하기도 했습니다.



<앵커>



어제 금고지기에 이어서 오늘은 전 비서실장까지, 한 총재 주변 인물에 대한 수사가 강도 높게 진행되고 있군요?



<기자>



경찰은 정치권에 건네졌다는 금품 흐름을 알 수 있을 걸로 보이는 한 총재 측근들에 대한 수사에 속도를 내고 있습니다.



비서실 관계자 A 씨는 어제 오전에 출석해서 밤 11시 50분까지 고강도 조사를 받았습니다.



총재 비서실 관계자들 외에도 통일교 관계자들에 대한 광범위한 소환 조사가 이어질 전망입니다.



또 다른 금품 수수 의혹 당사자인 민주당의 임종성 전 의원은 오늘 자신의 재판이 끝난 뒤 취재진을 만나 관련 의혹을 전면 부인했습니다.



[임종성/민주당 전 의원 : (직접적으로 금품 수수했다고.) 아니요. 그런 적 없습니다. 저는 시계를 안 차요, 아예. 원래 안 차요.]



경찰은 오늘 지난 15일 압수수색 이후 사흘 만에 다시 경기 가평의 천정궁을 찾아가 추가 자료를 확보하기도 했습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 이소영)