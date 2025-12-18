'김건희 부실수사' 이창수 22일 소환…검찰 수뇌부 전방위 압수수색

▲ 심우정 전 검찰총장

민중기 특별검사팀이 김건희 여사에 대해 부실 수사를 한 의혹을 받는 검사들과 당시 지휘 체계에 있던 정부 고위 인사들에 대한 전방위적 압수수색에 나섰습니다.특검팀은 오늘(18일) 오전부터 박성재 전 법무부 장관, 김주현 전 대통령실 민정수석비서관, 심우정 전 검찰총장, 이창수 전 서울중앙지검장 등 8명의 현재 사무실, 차량, 휴대전화, 업무용 PC 등에 압수수색 영장을 집행했습니다.압수수색 대상에는 해당 수사 시기 중앙지검에 재직했던 조상원 전 4차장, 박승환 전 1차장, 김승호 전 형사1부장도 포함됐습니다.이들은 작년 10월 검찰이 김 여사의 도이치모터스 주가조작, 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분할 때 수사를 담당했거나 지휘 계통에 있었습니다.박 특검보는 또 이 전 지검장과 김 여사 수사 실무를 담당한 검사 등 2명에게 오는 22일 오전 10시 출석해 조사받을 것을 통지했다고 밝혔습니다.이 전 지검장은 직권남용 혐의의 피의자, 함께 소환된 수사 검사는 참고인 신분입니다.해당 소환조사는 지난 2일 도이치모터스 주가조작 사건 수사무마 의혹과 관련해 서울중앙지검 등 압수수색에서 확보한 자료 내용을 확인하는 차원이라고 특검팀은 설명했습니다.특검팀은 지난 10월 말부터 전담팀을 꾸려 검찰이 김 여사를 불기소 처분하는 과정에서 부당한 외압이나 직무유기 행위 등이 있었는지 파헤쳐왔습니다.당시에도 검찰이 봐주기 수사를 했다는 지적이 나왔는데, 최근 김 여사의 '셀프 수사무마 의혹'이 불거지며 특검팀 수사에 불을 지폈습니다.이 의혹은 작년 5월 김 여사가 당시 재임 중이던 박 전 장관에게 자신에 대한 검찰 수사를 무마할 것을 지시했다는 게 뼈대입니다.김 여사는 박 전 장관에게 '내 수사는 어떻게 되고 있느냐', '김혜경·김정숙 여사의 수사는 왜 진행이 잘 안되나', '김명수 대법원장 사건이 2년이 넘었는데 방치된 이유가 뭐냐'는 취지의 메시지를 보낸 것으로 파악됐습니다.메시지를 보내기 전후로 윤 전 대통령도 박 전 장관과 텔레그램 등으로 통화한 것으로 드러났습니다.결국 그해 5월 13일 법무부는 중앙지검장과 1∼4차장검사를 전원 물갈이하고, 이 전 총장의 대검찰청 참모진도 대거 교체하는 인사를 단행했습니다.새 수사팀은 김 여사를 검찰청 대신 경호처 부속 청사에서 방문 조사하고 작년 10월 디올백과 도이치모터스 주가조작 사건을 모두 무혐의 처분했습니다.특검팀은 수사 라인 검사들뿐 아니라 윤 전 대통령 부부의 직권남용 혐의점도 들여다보고 있습니다.다만 특검팀의 수사 기한이 오는 28일로 열흘 남짓 남은 점을 고려하면 현실적으로 수사를 기한 내 마무리하긴 어려워 보입니다.박노수 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "남은 기간 최대한 노력할 예정이지만 종결하지 못하면 법에 따라 관련 기관(경찰 국가수사본부)에 이첩할 것"이라고 설명했습니다.한편 이날 참고인 조사가 예정돼 있던 한동훈 전 국민의힘 대표는 이번에도 출석하지 않았습니다.특검팀은 윤 전 대통령 공천개입 의혹에 관한 사실관계를 파악하기 위해 한 전 대표에게 지난 10일 출석을 요구했으나 그가 불응하자 이날 나와달라고 재차 통보했습니다.특검팀에서 참고인 신분인 한 전 대표를 강제로 조사실에 앉힐 방법은 없는 만큼 사실상 수사 기간 내 조사가 무산될 수도 있습니다.특검팀은 수사 종료 하루 뒤인 오는 29일 오전 10시 지난 180일간의 수사 성과를 정리한 최종 수사 결과를 발표할 예정입니다.(사진=연합뉴스)