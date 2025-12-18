입짧은햇님도 '주사이모' 단골이었다?…박나래·샤이니 키 이어 연루 의혹

방송인 박나래, 그룹 샤이니 키와 함께 tvN 예능 '놀라운 토요일' 멤버로 활약한 먹방 크리에이터 입짧은햇님(본명 김미명)이 이른바 '주사이모' A씨의 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기됐다.



18일 디스패치는 입짧은햇님 역시 A씨로부터 불법으로 약을 받고 링거를 맞은 것으로 의심된다고 보도했다.



해당 매체는 박나래의 전 매니저와 A씨의 모바일 대화 내용을 공개하며, 입짧은햇님이 A씨로부터 다이어트약을 제공받은 정황을 전했다. A씨는 박나래 매니저에게 "햇님이 다이어트의 비결은 내 약", "햇님이 내 약을 먹고 30kg을 뺐다" 등의 말로 약의 효능을 수차례 강조했고, 스케줄이 맞지 않으면 입짧은햇님이 A씨에게 약을 받아 박나래 측에 전하는 전달책 역할도 했다고 주장했다.



특히 주사이모는 자신의 일산 오피스텔에서 이들에게 링거를 놓는 거 외에 지방 분해에 도움을 주는 고주파 기계도 사용했는데, 해당 기계는 전문 의료인이 의료기관 내에서만 사용해야 하는 의료기기라고 강조했다. '주사이모'라 불리는 A씨는 국내에서 의료인 면허를 취득하지 않은 것으로 알려졌는데, 해당 기계를 개인 오피스텔에서 사용했다면 명백한 불법이다.



이번 보도와 관련해 입짧은햇님은 해당 매체에 "A씨가 일하던 병원에서 붓기약을 받았을 뿐"이라며 "다이어트약과 링거는 관계없는 일"이라고 의혹을 부인했다.



입짧은햇님은 구독자 176만 명을 보유한 인기 먹방 크리에이터로, 유튜브를 넘어 tvN '놀라운 토요일', '줄서는 식당' 등 TV 방송에서도 활약했다. 특히 '놀라운 토요일'에 오랜 기간 고정 출연하며 박나래, 키와 친분이 두텁다.



앞서 박나래와 키는 '주사이모'에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹이 제기된 이후, 방송 활동을 중단하고 출연 중이던 예능 프로그램에서 하차했다. '놀라운 토요일'은 박나래, 키의 하차에 이어 입짧은햇님의 주사이모 연루 의혹까지 불거져 사면초가에 놓였다. '놀라운 토요일' 제작진은 현재 사태를 파악 중인 것으로 알려졌다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)