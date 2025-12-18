LG 유기상, 2년 연속 프로농구 올스타 팬투표 1위…2위는 이정현

▲ LG 유기상, 2년 연속 올스타 팬 투표 1위

프로농구 창원 LG의 유기상이 2년 연속 올스타 팬 투표 1위를 차지했습니다.한국농구연맹(KBL)은 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전 선발 투표에서 유기상이 팬 투표와 선수단 투표 합산 최종 1위에 올랐다고 밝혔습니다.올스타전 출전 선수는 지난 시즌과 동일하게 팬 투표 70％, 선수단 투표 30％를 합산해 선발했습니다.유기상은 지난 4일부터 17일까지 진행된 팬 투표에서 128만 9천386표 중 6만 1천716표(21.3％)를 받아 1위에 올랐고, 선수단 투표에서 유효 투표수 1천232표 중 61표(4.95％)를 받아 2위를 기록했습니다.합산 결과 유기상은 48.36점으로 전체 1위의 영예를 안았습니다.고양 소노 이정현은 팬 투표에서 유기상에게 근소하게 뒤진 6만 1천104표를 얻었고, 선수단 투표에서 59표를 받아 최종 2위를 차지했습니다.이어 LG 양준석이 합산 점수 37.04점 (팬 투표 5만 1천189표·선수단 투표 38표)으로 3위에 올랐습니다.원주 DB의 이선 알바노는 선수단 투표에서 가장 많은 표를 얻었고, 팬 투표 결과를 합산한 최종 순위에서는 4위에 올라 KBL 아시아쿼터 선수 역대 최고 순위를 기록했습니다.서울 삼성의 한호빈과 LG의 칼 타마요는 이번 시즌 처음으로 올스타에 선발됐습니다.올스타전 각 팀 감독은 정규시즌 2라운드 종료일인 지난 6일을 기준으로 1, 2위 팀 감독인 창원 LG 조상현 감독과 안양 정관장 유도훈 감독이 맡고, 감독 추천 선수 4명과 팀 구성은 추후 발표될 예정입니다.2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전은 내년 1월 18일, 올 시즌을 끝으로 철거 예정인 잠실실내체육관에서 개최됩니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)