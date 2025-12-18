미, 타이완에 16조 원 규모 무기 판매…중 강하게 반발

▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석

미국 정부가 타이완에 고속기동포병로켓시스템 하이마스 등 우리돈으로 16조 원 규모 무기 판매를 승인하자 중국이 강하게 반발하고 나섰습니다.타이완 외교부는 현지시간으로 오늘(18일) 타이완 의회에 미국 정부가 타이완에 111억 540만 달러, 우리돈으로 약 16조 4천억 원 규모의 무기를 판매할 예정이라고 알렸습니다.미국의 이번 판매 대상 무기에는 우크라이나전쟁에서 활용된 다연장로켓 하이마스를 비롯해 M107A7 자주포, 공격용 자폭 드론, 대전차미사일 재블린 등입니다.이밖에 전술 임무 네트워크 소프트웨어와 AH-1W 헬기 예비·정비 부품, 대함미사일 하푼의 정비 후속 지원도 패키지에 포함됐습니다.앞서 미국은 지난 11월 13일 트럼프 2기 행정부 출범 이후 첫 타이완 상대 무기 판매 계약을 승인했습니다.전투기·수송기 부품 등으로 3억 3천만 달러, 우리돈으로 약 4천900억 원 규모였습니다.한 달여 만에 나온 이번 2차 무기 판매는 공격용 무기를 다수 포함한 것으로, 거래액으로 보면 트럼프 1기 시절인 지난 2019년의 80억 달러, 우리돈으로 약 11조 8천억 원어치였던 F-16 전투기 판매를 뛰어넘는 대규모 판매입니다 타이완 외교부는 2차 계약을 두고 "미국이 '타이완관계법' 및 '6항 보증'에 따라 타이완에 대한 안보 약속을 굳게 이행하고 있고, 타이완에 대한 무기 판매 상설화 정책을 계속해 타이완이 충분한 방위 능력을 유지하고 강한 억지 전력을 구축하도록 협조하고 있음을 다시금 보여줬다"고 강조했습니다.중국은 이번 무기 판매 계약 승인에 강하게 반발했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 브리핑을 통해 미국의 대 타이완 무기 판매 계왹은 "'하나의 중국' 원칙과 중미 3대 공동성명을 심각하게 위반했고, 타이완해협의 평화·안정을 심각하게 파괴했다"면서 "중국은 이에 단호히 반대하고 강하게 규탄한다."고 밝혔습니다.궈 대변인은 이어 "미국이 무력으로 독립을 돕는다면 스스로 지른 불에 불탈 것"이라며 "중국은 단호하고 힘 있는 조치를 취해 국가 주권과 안보, 영토 완전성을 지킬 것"이라고 강조했습니다.궈 대변인은 타이완을 향해선 "섬 안의 '타이완 독립' 분열 세력은 '무력으로 독립을 도모'"한다며 "보통 사람들의 피땀 어린 돈을 무기 구매에 헤프게 쓰고 타이완이 화약통으로 변하는 것을 감수하는데, 타이완 독립이 필연적으로 멸망할 것이라는 운명은 구해낼 수 없다"고 경고했습니다.