뉴스

경찰, '즉시항고 포기' 심우정 사건 등 내란 특검서 넘겨받아

김태원 기자
작성 2025.12.18 16:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
경찰, '즉시항고 포기' 심우정 사건 등 내란 특검서 넘겨받아
▲ 경찰청 국가수사본부

3대 특검의 잔여 사건을 수사하는 경찰 '3대 특검 특별수사본부'가 조은석 내란 특별검사팀으로부터 내란 사건 등을 넘겨받았습니다.

경찰청 국가수사본부에 따르면 특수본은 어제(17일) 심우정 전 검찰총장에 대한 고발사건 10건을 비롯해 미처리 사건 34건을 내란 특검으로부터 인계했습니다.

심 전 총장은 지귀연 부장판사의 윤석열 전 대통령 구속 취소 결정에 불복 절차인 '즉시항고'를 하지 않은 등의 혐의로 고발됐습니다.

즉시항고는 구속 취소 시 대응 수단으로 통상의 항고와 구분됩니다.

형사소송법 97조에는 '구속을 취소하는 결정에 대하여는 검사는 즉시항고를 할 수 있다'고 규정돼 있습니다.

특검은 심 전 총장 휘하에 있던 검찰 특별수사본부 수사팀 상당수가 특검팀에 합류함에 따라 공정성 논란이 있을 수 있다는 점을 고려해 추가 조사를 경찰 국가수사본부에 넘겼습니다.

이외에도 주요 정치인과 진보 인사들을 '수거 대상'으로 언급한 노상원 전 국군정보사령관의 수첩 등도 경찰에 이첩됐습니다.

노 전 사령관이 특검과 재판에서 진술을 거부하고 있어 경찰의 추가 수사가 필요하다고 특검은 판단했습니다.

경찰 관계자는 "일단 기존 팀이 서류를 검토한 뒤 조만간 총경급 팀장을 정해 내란 특검 사건을 수사할 수사팀 규모를 확정할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지