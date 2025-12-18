한중 외교차관 전략대화 "한중 관계 모멘텀 지속"

▲ 제11차 한중 외교차관 전략대화

한국과 중국 외교차관이 중국 베이징에서 만나 한중 관계와 지역 및 국제정세 등 다양한 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다고 외교부가 밝혔습니다.박윤주 1차관은 오늘(18일) 베이징에서 마자오쉬 중국 외교부 상무 부부장과 '제11차 한중 외교차관 전략대화'를 가졌습니다.시진핑 중국 국가주석이 11년 만에 국빈 방문한 지 한 달여 만에 양국 간 고위급 협의체가 가동된 것으로 이재명 정부 출범 이후로 한중 외교차관 전략대화가 열린 것은 이번이 처음입니다.외교부에 따르면 양 측은 정부와 민간에서 활발한 교류를 추진해 "한중 관계의 성숙한 발전을 위한 긍정적 모멘텀을 지속 조성"해 나가기로 했습니다.또 고위급 교류 흐름을 강화하고 청년과 언론, 학계, 지방 등의 분야에서 우호적 교류도 장려해 나가기로 뜻을 모았습니다.서해 문제, 한반도 정세 등에 대해서도 논의가 있었다고 외교부는 전했습니다.박 차관은 한반도 평화와 안정을 위한 정부 정책 방향을 설명하고 중국 측 역할을 당부했으며, 이에 마 부부장은 중국이 건설적 역할을 지속해 나가겠단 뜻을 표명했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)