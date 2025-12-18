인천 영종∼청라 제3연륙교 '무료화' 시끌…지역 주민단체 갈등

▲ 내년 초 개통을 앞둔 인천 제3연륙교

인천 영종도와 육지를 잇는 세 번째 다리인 제3연륙교의 다음 달 개통을 앞두고 주민단체들이 갈등을 빚고 있습니다.내년 4월부터 인천시민에 적용되는 제3연륙교 통행료를 무료화할 계획인 가운데, 시는 내년 1월 개통 시점에는 영종·청라국제도시와 옹진군 북도면 주민의 통행료만 감면하고, 추후 무료화 대상을 확대한다는 방침을 정했습니다.이에 대해 청라미래연합와 송도시민총연합회 등 송도·청라지역 8개 주민단체는 최근 기자회견을 열고 "인천시는 시민단체나 정치권과 어떠한 논의도 거치지 않은 채 갑작스럽게 시민 무료화 계획을 졸속 발표했다"고 주장했습니다.그러면서 "무료화와 손실보상을 위해 경제자유구역 특별회계를 사용한다는 계획에는 어떠한 법적 근거도 없다"며 "인천시민 무료화가 적용되면 매일 5만 5천 대가 제3연륙교를 이용하면서 경인고속도로가 거대한 주차장으로 전락할 것"이라고 설명했습니다.이어 "송도·청라·영종의 미래를 위해 투자돼야 할 특별회계 수천억 원이 단지 다리 하나를 무료로 이용하는데 사용되면 안 된다"고 밝혔습니다.반면 영종지역 일부 주민단체인 영종국제도시총연합회는 "제3연륙교는 영종만의 다리가 아니고 인천 전체 교통망의 중심축이며 도시 성장의 연결축"이라며 "무료화로 1조 원 이상 손실이 난다는 주장과 관련해서는 인천경제청이 이미 사실과 다르다고 반박했다"고 맞섰습니다.인천경제청 관계자도 "이미 관련 조례를 제정했고 계획대로 제3연륙교 인천시민 무료화를 추진할 계획"이라며 "손실보상금과 관련해서는 인천시 산정액보다 낮아질 수도 있을 것으로 본다"고 했습니다.그러면서 "국토부와 손실보상금 관련 협의를 계속하면서 합의가 되지 않으면 소송을 진행할 계획"이라며 "국가와 인천시의 예산이 영종·인천대교 민자사업자에게 과도하게 지급되는 일이 없도록 노력하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)