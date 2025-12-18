유지태, 여성영화인상-강수연상 수상…독립영화 지킴이 공로

이미지 확대하기

배우 유지태가 지난 16일 열린 제26회 여성영화인축제 '2025 올해의 여성영화인상'에서 '강수연상'을 수상하는 영예를 안았다.강수연상은 남녀 구분 없이 영화산업 각 분야에서 한국영화 발전에 기여하고 미래를 함께 열어가는 영화인에게 주는 상으로, 유지태는 13년 넘게 독립 예술영화의 든든한 후원자로 활동해 온 공로를 인정받아 수상자로 선정되었다.특히 유지태는 독립영화 문화 저변 확대를 위해 직접 마련한 '유지태와 함께 독립영화 보기'행사로 고군분투하는 영화인들에게 구체적인 힘과 용기를 줬다는 평가를 받았다.이날 유지태는 "제가 감독 도전을 한다고 했을 때 다들 '배우나 열심히 하지 그래'라는 말을 들었다. 그때 같이 계셨던 선배님이 '괜찮다. 끝까지 한번 도전을 해봐라'라는 말씀을 해주시며 응원해 주셨다. 그 말이 아직도 제 마음 깊숙이 자리 잡았고, 목표를 이루려고 계속 정진하고 있다."면서 "선배님이라는 그 이름이, 어른의 모습이 어떤 것인지에 대해 알게 되었고, 저 또한 후배들에게 선배 같은 모습이었으면 좋겠다고 생각했었다. 그런 선배님의 이름을 딴 상을 타게 되어서 기쁘게 생각한다."는 말로 고 강수연 배우와의 인연을 피력하며 강수연상 수상에 대한 의미를 되새겼다.특히 "요즘 영화 센터 문제로 말이 많은데요. 저는 제 나름의 결론을 지었습니다. 우리 손으로 해야 되겠구나. 우리가 지키고자 하는 것은 우리의 연대로 만들어 내야 되겠구나 라고 생각을 했습니다. 법 개정도, 극장도 우리 손으로 지켜 나가길 바라고 있습니다."라고 밝힌 영화 센터에 대한 소감은 뜨거운 박수를 받았다.마지막으로 그는 "영화 전성기 때, 작가 상업영화의 전성기 때 활동을 할 수 있었던 배우였는데요. 그 기분을, 그 행복감을 계속 느끼고 싶어서 독립영화와 감독님, 작가님들을 만나기 위해 지원을 하게 되었는데요. 이렇게 상까지 주셔서 앞으로도 더 열심히 지원을 하고, 극장을 좀 지켜라 그런 의미로 기억하고 있겠습니다." 라며 감사의 뜻을 전했다.유지태는 오는 18일 공개되는 티빙 오리지널 '빌런즈'를 비롯하여 내년 개봉을 앞둔 영화 '왕과 사는 남자'까지 배우로서도 활발한 활동을 예고하고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)